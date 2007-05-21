Уникальный концерт молодых пианистов Грузии и Украины, посвященный Дню восстановления Государственной Независимости Грузии

25 мая 2007 года в Национальной филармонии Украины состоится праздничный концерт молодых пианистов Грузии и Украины, посвященный Дню восстановления Государственной Независимости Грузии, который отмечается 26 мая.

Это уникальное событие. Впервые на четырех фортепиано одновременно юные пианисты из двух стран исполнят известнейшие произведения. Программа концерта будет подготовлена в Украине всего за 4 дня.

Исполнители: молодые пианисты Анна Федорова (лауреат международных конкурсов, Украина), Денис Жданов (лауреат международных конкурсов, Украина), Кетеван Картвелишвили (лауреат международных конкурсов, Грузия), Вахтанг Жордания (лауреат международный конкурсов, Грузия). В концерте также примут участие Киевский камерный оркестр и лауреаты международных конкурсов Олег Соколов и Евгений Ульянов.

С украинской стороны пианистов готовят Борис Федоров (лауреат международных конкурсов, преподаватель музыкальной школы имени В.Лысенко, старший преподаватель Национальной музыкальной академии) и Татьяна Абаева (лауреат международных конкурсов, преподаватель музыкальной школы имени В.Лысенко).

Проведение репетиций исполнителей осуществит известный грузинский пианист, профессор Тбилисской консерватории Тенгиз Амирэджиби. Это будет первый за последние 30 лет приезд маэстро фортепианной музыки в Украину. Украинские пианисты получат уникальную возможность посетить мастер-класс Тенгиза Амирэджиби, где смогут научиться некоторым приемам исполнительского мастерства и насладиться виртуозной игрой. Он состоится 24 мая в помещении Национальной музыкальной академии Украины (консерватории).

В первом отделении украинские пианисты исполнят известные музыкальные произведения Ф. Шопена, Ф. Листа, Н. Лысенко, И. Альбениса, Л. Годовского, Й. Брамса, Н. Римского-Корсакова. Во втором выступят представители Грузии. Они исполнят произведения Ф.Шуберта, Ф.Листа, С.Рахманинова, И.Геджадзе. Завершится концерт уникальным исполнением произведения Й.Баха на 4-х фортепиано одновременно, что раскроет весь потенциал творчества великого композитора.

Концерт организован Компанией «XXI Век» и Посольством Грузии в Украине.