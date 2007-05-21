Австралийский университет Гриффит выражает заинтересованность в сотрудничестве с ведущими вузами Украины

Австралийский Университет Гриффит, который имеет программы обмена и партнерства с более чем 170 университетами мира, заинтересован в учреждении академических проектов с ведущими высшими учебными заведениями Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-ректор Университета Гриффит Кристофер МАДЕН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что сегодня состоялась его встреча с представителями 11 высших учебных заведений Украины, где было обсуждено возможное сотрудничество.

По словам К.МАДЕНА, Университет Гриффит является первым австралийским университетом, который планирует положить начало совместным академическим проектам с ведущими высшими учебными заведениями Украины, а именно: академический обмен студентами, совместные исследовательские проекты, обмен педагогическими кадрами.

К.МАДЕН подчеркнул, что ежегодно в Университете Гриффит могли бы обучаться около 50 украинских студентов. Обучение будет стоить 15 тыс. австралийских дол. в год плюс 13 тыс. австралийских долларов за проживание и питание. В Университете Гриффит студентам разрешено во время обучения работать и таким образом они могут платить за обучение.

В свою очередь директор по региональному развитию Университета Гриффит Питер РАДЛИНГ, который уже неоднократно посещал Украину, отметил качество высшего образования в Украине.

Он сообщил, что в Университете Гриффит обучаются 35 тыс. студентов, из которых 7 тыс., - иностранные студенты из 123 стран мира. По рейтингу, разработанному австралийским университетом Мельбурна, Университет Гриффит занимает 10-е место среди 39 университетов.

В целом в Австралии обучаются 160 тыс. иностранных студентов.

По его словам, Университет Гриффит был избран университетом №1 для иностранных студентов из 23 стран мира, включая Канаду, Швецию, Японию, Арабские Эмираты.

История этого учебного заведения началась в 1881 году, когда был основан Квинслендский колледж искусств (старейший художественный колледж Квинсленда). Вторым импульсом стало открытие в 1957 году Квинслендской Консерватории (одной из ведущих консерваторий Австралии).

В 1971 году парламент штата Квинсленд предоставил Гриффиту статус комплексного университета. Именно Университет Гриффит положил начало первым австралийским учебным программам по изучению и планированию развития окружающей среды, популярной музыки, мультимедийных технологий, маркетинга и биомедицины.

Университет имеет свыше 30 специализированных исследовательских центров и находится в центре развития мировой науки.