САПУ считает необходимым создание по двухпалатному принципу Совета предпринимателей при Кабмине

Союз арендаторов и предпринимателей Украины (САПУ) отмечает необходимость создания Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины по двухпалатному принципу.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент САПУ Виктор ХМИЛЕВСКИЙ.

По его словам, в последние месяцы работы Совет предпринимателей при КМУ занимался скорей не проблемами предпринимателей, а политическим противостоянием внутри Совета.

«Работа последнего состава Совета больше напоминала политическую тусовку, - сказал В.ХМИЛЕВСКИЙ. – Было много популизма, было много практической политической мотивации в принятии тех или иных решений».

Он считает, что переплетение политики и бизнеса наносит последнему огромный вред.

«Недопустимо, когда такие институты гражданского общества, как общественное объединение предпринимателей, общественное объединение работодателей, действуют как политически заангажированные структуры в определенных политических командах, - сказал В.ХМИЛЕВСКИЙ. - Украинскому бизнесу необходимы цивилизованные классические основы ведения диалога, которые бы обеспечили влияние на регулятивные решения власти, которые бы мотивировали предпринимателей поднимать социальные гарантии для наемных работников, брать на себя ответственность за наполнения бюджетов всех уровней».

Он считает, что Совет в своей работе зачастую отстаивал олигархические интересы. «Слишком много в составе Совета было олигархического капитала, также очень трудно было войти в состав Совета», - отметил В.ХМИЛЕВСКИЙ.

В тоже время он подчеркнул, что, несмотря на все недостатки, Совет «очень активно актуализировал проблему бизнес-деятельности в Украине». «Были использованы механизмы, которые привлекли к работе Совета большое количество граждан, и не только предпринимателей», - подчеркнул В.ХМИЛЕВСКИЙ.

По его мнению, ликвидация Совета предпринимателей при КМУ - «очередной этап диалога бизнеса и власти, и на этом этапе этот диалог начал приобретать активную политическую окраску».

В.ХМИЛЕВСКИЙ также сообщил, что в САПУ уверены, что при КМУ необходимо создать Совет предпринимателей, но на этот раз формировать его необходимо по двухпалатному принципу. Так, верхняя палата (палата лидеров) будет иметь решающий голос и должна состоять из представителей всеукраинских общественных объединений предпринимателей и бизнес-ассоциаций. Нижняя палата, с правом совещательного голоса, будет включать в себя ученых, аналитиков, консультантов, а также представителей научно-технических центров и академических институтов.

В САПУ уверены, что создание Совета по двухпалатному принципу поможет возобновить неполитизированный диалог бизнеса и власти, создать конституциональные основы для формирования социально ответственного бизнеса.

Справка УНИАН. Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины был ликвидирован решением КМУ в середине декабря 2006 года