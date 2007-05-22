9 июня в столичном Дворце Спорта состоится Международный турнир по профессиональному боксу «The King of the ring», организованный промоутерской компанией National Box Promotion. Главным событием вечера станет третья защита Юрием Нужненко (25 (13КО)-0-0) титула Интерконтинентального чемпиона по версии WBA во втором полусреднем весе (до 66,7 кг). Сегодня Юрий занимает 2-ю позицию в рейтинге Всемирной Боксерской Ассоциации (WBA) и успешно движется к боям за самые престижные мировые титулы. Cоперником непобедимого украинца станет опытный боксер из Аргентины Хуан Карлос Виллареал (38 (23КО)- 7-1).

По словам Виталия Кличко, он давно и с интересом наблюдает за достижениями украинских боксеров-профессионалов.

«На турнире «The King of the ring» будет разыгран специальный приз, - сказал Виталий Кличко. – А именно – поездка в Германию на бой между моим братом Владимиром и Лаймоном Брюстером, который состоится 7 июля в Кельне».

Кроме Юрия Нужненко, 9 июня в ринг выйдут Виталий Русаль, Вадим Сафонов, Вячеслав Узелков, Валерий Бражник. Определенный интерес вызовут поединки с участием Автандила Хурцидзе и Александра Кабанова.

Компания National Box Promotion посвящает предстоящий турнир борьбе со СПИДом, в поддержку фонда «Анти СПИД», который возглавляет Елена Франчук.

С уважением PR-директор,

Светлана Пишта

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