Украина – претендент на место в десятке мировых лидеров разработки программного обеспечения

Дата: 12-14 сентября 2007 года

Место: Киев, Украина

Организаторы: Ассоциация «Информационные технологии Украины», агентство «IT Market Group»

Центральная и Восточная Европа обладает огромным потенциалом для развития отрасли аутсорсинга информационных технологий. Профессионализм специалистов этого региона по достоинству оценен во многих странах мира, а некоторые показатели развития отрасли (объем рынка, количество специалистов, количество компаний сертифицированных по ISO 9000/CMMI) выводят Центральную и Восточную Европу на уровень традиционных мировых центров аутсорсинга таких как Индия и Китай.

Учитывая близость региона к потенциальным заказчикам из США и Западной Европы, а также их интерес к снижению геополитических рисков и стремление к диверсификации поставщиков ИТ услуг, объем рынка аутсорсинга в Центральной и Восточной Европе обладает значительным потенциалом для долговременного роста.

Ассоциация ИТ Украины (ITUA) - ведущая профессиональная организация украинских компаний-разработчиков программного обеспечения, которая объединяет в своих рядах главных экспортеров ПО, успешно работающих на североамериканском и западноевропейском рынках. При поддержке маркетингового агентства "IT Market Group", Ассоциация приняла решение о проведении Аутсорсингового Саммита стран Центральной и Восточной Европы 2007 (CEE Outsourcing Summit 2007), который состоится с 12 по 14 сентября 2007 года в Киеве.

Основные цели Саммита:

· подчеркнуть важность и улучшить имидж Украины, России, Беларуси, восточноевропейского региона в целом, в качестве ключевых мировых центров разработки программного обеспечения;

· проанализировать ситуацию в региональном аутсорсинге и на внутренних рынках;

· привлечь иностранные инвестиции в украинскую и региональную ИТ отрасль и способствовать развитию венчурного капитала;

· обсудить современные тенденции:

- развития BPO и IT – аутсорсинга (ITO);

- разработки продуктовых линий и оффшорных моделей сотрудничества;

- дефицита на рынке ИТ специалистов.

· изучить вопросы взаимодействия между госструктурами и частным бизнесом, принципы государственной регуляторной политики;

· содействовать дальнейшему росту экспорта региональных ИТ компаний посредством организации двусторонних встреч и переговоров между украинскими и иностранными компаниями (B2B).

Участники саммита

Саммит примет не менее 300 делегатов среди которых известные эксперты в сфере аутсорсинга, аналитики исследовательских компаний ведущие аутсорсинговые компании из стран Восточной и Центральной Европы, компании из США и Западной Европы, имеющие или заинтересованные найти поставщиков услуг из этого региона, представители венчурных фондов, а также представители национальных ИТ ассоциаций региона.

Формат мероприятия

Саммит будет проходить в течении 3 дней. Первые два дня Саммита будет проходить конференция с пленарными заседаниями и работой в секциях. В третий день будет организована встреча в формате В2В между поставщиками услуг и заказчиками, на основании on-line регистрации, с возможностью предварительного ознакомления с краткой информацией о компаниях. Также в последний день будет также организована встреча представителей национальных ИТ ассоциаций для обсуждения сотрудничества.

Тематика пленарных заседаний

На пленарных заседаниях выступят представители аналитических компаний с обзором рынка аутсорсинга Центральной и Восточной Европы. Будут представлены доклады крупнейших ИТ компаний имеющих большой опыт аутсорсинга в этом регионе, а также лидирующих аутсорсинговых компаний.

Тематика секционных заседаний

· Презентация деятельности Ассоциаций, представляющих регион Центральной и Восточной Европы.

· Регуляторная политика государства для стимулирования развития ИКТ отрасли. Опыт создания успешных технопарков.

· Тенденции мирового рынка IT – аутсорсинга (ITO) и ВРО.

· Возможности инвестиций в компании центрально-восточноевропейского региона, занимающиеся разработкой программного обеспечения.

Ведущие европейские Ассоциации и мировые профильные организации, а именно EICTA, WITSA, Intellect, Russoft, Infopark и др. поддерживают CEE Outsourcing Summit 2007, и активно принимают участие в организации этого мероприятия. Золотыми спонсорами саммита выступят компании «Microsoft Ukraine», «Miratech» «Soft Serve», серебряными спонсорами станут компании «Exigen Service», «ProFIX Company», и «Softline».

Подробная информация на сайте Саммита в Интернет:

http://www.cee-outsourcing.com/

Орг.комитет мероприятия:

Ассоциация «ИТ Украины» тел.: +38 044 279 5338

«IT Market Group» тел.: +38 044 5933301, 5933302

Благодарим Вас за участие в нашей пресс-конференции!

У Вас есть возможность скачать этот пресс-релиз с нашего сайта в Интернет:

http://www.cee-outsourcing.com/ru/press/

* Аутсорсинг в сфере ИТ

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Аутсорсинг в сфере ИТ — передача стороннему подрядчику ряда внутренних услуг и (или) внутренних сервисов компании-заказчика, в том числе на основе использования (например, аренды) его программных продуктов, приложений, технических средств и фрагментов инфраструктуры. Аутсорсинг позволяет компании-заказчику экономить расходы и значительно снизить трудоёмкость и затраты на эксплуатацию информационных систем и приложений, сконцентрироваться на основных бизнес-процессах компании, не отвлекаясь на вспомогательные.