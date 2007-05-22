В сентябре в Киеве состоится первый аутсорсинговый саммит стран Центральной и Восточной Европы

12-14 сентября в Киеве состоится первый аутсорсинговый саммит стран Центральной и Восточной Европы CEE Outsourcing Summit 2007. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Ассоциации «ИТ Украины» Николай РОЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.РОЕНКО, Центральная и Восточная Европа обладают огромным потенциалом для развития отрасли аутсорсинга информационных технологий. При этом уже некоторые показатели развития отрасли (объем рынка, количество специалистов, количество компаний, сертифицированных по ISO 9000/CMMI) выводят Центральную и Восточную Европу на уровень мировых центров аутсорсинга, таких как Индия и Китай.

Если говорить об Украине, то, по мнению Н.РОЕНКО, наша страна является на сегодня претендентом на место в десятке мировых лидеров разработки программного обеспечения.

Учитывая все это, Ассоциация ИТ Украины (ITUA) при поддержке маркетингового агентства "IT Market Group" приняла решение о проведении аутсорсингового саммита стран Центральной и Восточной Европы 2007 (CEE Outsourcing Summit 2007).

Основные цели саммита - улучшение имиджа как Украины, так и России, Беларуси, восточноевропейского региона в целом в качестве ключевых мировых центров разработки программного обеспечения, привлечение иностранных инвестиций в украинскую и региональную ИТ-отрасль, способствование развитию венчурного капитала, обсуждение современных тенденций в развитии аутсорсинга и др.

В саммите планируется участие не менее 300 делегатов, среди которых известные эксперты в сфере аутсорсинга, аналитики исследовательских компаний, ведущие аутсорсинговые компании из стран Восточной и Центральной Европы, компании из США и Западной Европы, имеющие или заинтересованные найти поставщиков услуг из этого региона, представители венчурных фондов, а также национальных ИТ-ассоциаций.

Справка УНИАН. Аутсорсинг в сфере ИТ - передача подрядчику ряда внутренних услуг и (или) внутренних сервисов компании-заказчика, в том числе, на основе использования (например, аренды) его программных продуктов, приложений, технических средств и фрагментов инфраструктуры. Аутсорсинг позволяет компании-заказчику экономить расходы и значительно снизить трудоёмкость и затраты на эксплуатацию информационных систем и приложений, сконцентрироваться на основных бизнес-процессах компании, не отвлекаясь на вспомогательные.

Ассоциация ИТ Украины (ITUA) - ведущая профессиональная организация украинских компаний-разработчиков программного обеспечения, которая объединяет в своих рядах главных экспортеров ПО, успешно работающих на североамериканском и западноевропейском рынках.