ЗАО «Холдинг «Т і С» инвестировал в реконструкцию Ялтинского хлебозавода около двух миллионов евро

Около двух миллионов евро было вложено в техническое переоснащение и модернизацию Ялтинского хлебозавода за последние четыре года. Это позволило предприятию в полном объеме обеспечивать жителей и гостей города свежим и качественным хлебом в широком ассортименте. Один из последних проектов – введение новой современной линии по выпуску подовых сортов хлеба.

31 мая ЗАО «Холдинг «Т і С» завершит очередной этап реконструкции на Ялтинском хлебозаводе ОАО «Крымхлеб». В рамках реконструкции на Ялтинском хлебозаводе установлена новая высокотехнологическая линия по выпуску подовых сортов хлеба. Теперь жители и гости Ялты смогут отведать вкусные, а главное, свежие хлеба «Южный подовый», «Степной подовый», «Курортный подовый» и батон «Крымский новый», приготовленные на Ялтинском хлебозаводе. Ранее эти сорта хлеба завозились для местных жителей из других городов Крыма.

Для выпекания подовых сортов хлеба на Ялтинском хлебозаводе было установлено современное тесторазделочное оборудование, смонтировано усовершенствованное оборудование для интенсивного замеса, шкафы для предварительной и окончательной ферментации.

В реализацию проекта ЗАО «Холдинг «Т і С» инвестировало около 200 тыс. евро, в частности на приобретение оборудования и монтажные работы, которые длились с января 2007 года. Мощность новой линии позволит выпекать до 20 тонн подового хлеба в сутки, а после ее введения общая мощность Ялтинского хлебозавода возрастет до 80 тонн хлеба ежесуточно.

Кроме того, специальная технология приготовления хлеба на европейском оборудовании позволит значительно повысить качество ялтинского хлеба, улучшить его вкус и внешний вид, увеличить сроки хранения в домашних условиях. Благодаря оперативной доставке продукции в торговлю потребитель всегда сможет купить любимый хлеб, не привезенный за несколько десятков километров, а только что испеченный на Ялтинском хлебозаводе.

ЗАО «Холдинг «Т і С» уделяет особое внимание техническому перевооружению своих предприятий по производству хлеба. В частности, на Ялтинском хлебозаводе в прошлом году был проведен капитальный ремонт заводской котельни, печей для выпекания формового хлеба, установлены новые печи для выпекания булочных и кондитерских изделий, оборудование для интенсивного замеса. Кроме того, Ялтинский хлебозавод был переведен на газовое обеспечение всех технологических процессов, что позволило сделать работу предприятия более эффективным и минимизировать выбросы в атмосферу, таким образом, способствуя защите окружающей среды курортного региона. На реализацию этих проектов за четыре последних года ЗАО «Холдинг «Т і С» инвестировало около 2 миллионов евро.

*** ЗАО «Холдинг «Т і C» - один из крупных операторов на рынке хлеба и хлебобулочных изделий Украины. Президентом ЗАО «Холдинг «Т і С» является Слабовский Владимир Леонардович. Сегодня ЗАО «Холдинг «Т і C» управляет следующими производственными предприятиями хлебопекарной отрасли: ОАО «Крымхлеб» (ТМ «Булкин»), ОАО «Одесский каравай» (ТМ «Одесский каравай», ТМ «Духмяний хліб», ТМ «EURO», ТМ «Съеш-ка»), ЗАО «Бахчисарайский хлебозавод», ООО «Белгород- днестровская Паляница», ООО «Котовский хлебозавод», а также зерноперерабатывающее предприятие ОАО «Симферопольский КХП». Общая мощность предприятий ЗАО «Холдинг «Т і C» по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий составляет около 700 т в сутки, муки до - 500 т в сутки. Консолидированный оборот компании в 2006 году составил около 440 млн. грн. (с НДС) , консолидированная чистая прибыль - более 10,0 млн. грн.

За дополнительной информацией обращайтесь:

ЗАО «Холдинг «Т і С», менеджер по связям с общественностью и прессой Юлия Шейко – (044) 494-00-50. ОАО «Крымхлеб» - (0652) 44-10-12.