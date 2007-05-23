«День Памяти. Открытие первого в мире Памятника погибшим байкерам»

25-го мая в 11-30 в информационном агентстве «УНИАН» пройдет пресс-конференция, посвященная открытию Памятника погибшим байкерам.

Поводом для проведения пресс-конференции стало открытие первого в мире Памятника погибшим байкерам, который в дальнейшем должен служить напоминанием всем, что гибнут еще совсем молодые люди, что таких трагических случаев с каждым годом, к сожалению, становится все больше. И главное, что пора уже что-то делать всем вместе и каждому в отдельности , чтобы остановить эту трагическую прогрессию.

Всем нам нужно приложить немалые усилия, в первую очередь к себе, быть культурней на дорогах и не забывать о смерти и том горе, что мы можем принести окружающим, садясь за руль мотоцикла или автомобиля. Помнить о смерти ради жизни, ради наших друзей-байкеров, которые больше не проедут с нами в одной колонне и которых так будет не хватать их семьям, друзьям и близким.

Идея создания памятника возникла еще весной 2004 года и обсуждалась всей мотообщественностью Украины, после чего команда единомышленников из числа байкеров и приступила непосредственно к его созданию .

26 мая (православный поминальный день) выбран Днем Памяти погибших байкеров, отмечать который наше сообщество намерено ежегодно, поминая погибших друзей.

«Если мы, одна семья, объединенная одной целью и одним духом…»

При встрече мы жмем друг другу руки, и от этого контакта нам становится теплее на душе, - мы живы. При встрече мы обнимаемся за плечи и прижимаемся сердцами, и от этого нашим душам становится ещё теплее, - мы живы. При встрече мы смотрим в глаза друг другу и видим огонь в наших душах, - мы живы. И пока горит этот огонь – мы байкеры.

У каждого своя судьба и мы должны быть благодарны ей за то, что она свела нас всех вместе на одной дороге. Движение в будущее по этой, не всегда ровной, дороге имеет много препятствий, обойти которые удаётся не всем

Ради Светлой Памяти тех, кто не смог доехать в сегодняшний день вместе с нами.

Ради нас, ещё живых.

Ради будущих байкеров, которые станут в нашу колонну на смену павших в Движении братьев и сестёр.

Этот Памятник и сегодняшняя пресс-конференция.

Участники пресс-конференции:

БФ «Память погибшим байкерам»

Юрий Попович «МАГИСТР»,

+38 067 7880101;

Ашот Арушанов «SALVADOR»,

+38 067 4047074;

Антон Маслик,

cкульптор