31 мая в Украине впервые состоится церемония награждения «Юридической премией 2007 года»

31 мая впервые состоится церемония награждения лучших юристов Украины премией «Юридическая премия 2007 года».

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН редактор газеты «Юридическая практика», выступившей инициатором проекта, Юрий ЗАБАРА.

«Основная идея этого мероприятия состоит в том, что на фоне происходящего в стране правового нигилизма, полного отсутствия уважения к праву, судам мы хотим показать, что в Украине есть профессиональные юристы, которые получают награды именно за профессиональные достижения, а не за популистские высказывания, статус депутата или принадлежность какой-либо партии», - сказал он.

Всего представлено 18 номинаций, в частности, «Лучший корпоративный юрист», «Лучший юрист по недвижимости», «Лучший юрист по интеллектуальной собственности», «Лучший судебный юрист», «Лучший юридический отдел банка», «Лучший юридический отдел государственного учреждения», «Лучший партнер юридической фирмы», «Иностранная юридическая фирма».

С именами финалистов по соответствующим номинациям можно ознакомиться в газете «Юридическая практика» №21 (491) от 22 мая.

По словам Ю.ЗАБАРЫ, номинантов выбирала специальная комиссия, в которую, в частности, входит заместитель главы Секретариата Президента Ігорь ПУКШИН.

Он также отметил, что победа каждого номинанта подтверждается документами, объемами сделок, выигранными делами.

Ю.ЗАБАРА сообщил, что сначала церемонию планировалось провести в Национальном дворце «Украина», но затем организаторы приняли решение провести церемонию «менее масштабно», чтобы больше денег передать благотворительному фонду.

Ожидается, что на церемонию будут приглашены известные юристы Украины.

По словам Ю.ЗАБАРЫ, номинанты вносили благотворительные взносы, и собранная сумма в 5 тысяч 700 гривен будет перечислена благотворительному фонду «Кожній дитині України».

Как сообщила представитель фонда Татьяна ТИМЧЕНКО, деньги будут использованы для помощи Центрам матери и ребенка.