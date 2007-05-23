Международная амнистия презентовала свой отчет за 2006 год

Организация «Международная амнистия» презентовала свой доклад о правах человека в современном мире за 2006 год.

Об этом журналистам на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель Международной амнистии в Украине Наталья ДУЛЬНЕВА.

Она рассказала, что в этом докладе описана ситуация с соблюдением прав человека в 153 государствах по состоянию на 2006 год.

В документе характеризуется ситуация в мире, вооруженные конфликты, репрессии и дискриминация, в частности, дискриминация женщин, а также дается характеристика сообществ, ведущих нищенское существование и страдающих от социальной изоляции.

Также в докладе говорится о наиболее значительных успехах, достигнутых правозащитниками в различных странах в рамках борьбы с нарушениями прав человека и безнаказанностью виновных.

Н.ДУЛЬНЕВА заявила, что на протяжении 2006 года доминирующим в мировой политике являлся фактор страха. По ее словам, используя его, недобросовестные государственные деятели сознательно манипулировали общественным сознанием для разжигания разногласий, подавления инакомыслия и уклонения от ответственности.

Правительства ряда стран также всячески поощряли формирование климата нетерпимости, провоцируя конфликты и нарушения прав человека, а также создавая правовой вакуум, который использовали в своих интересах вооруженные группировки и другие структуры, говорится в докладе.