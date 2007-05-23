«Молодь - надія України» заявляет, что заказчиком акции у офиса «Укртатнефти» выступил менеджмент «Татнефти»

Всеукраинская молодежная организация «Молодь - надія України» заявляет, что заказчиком националистической акции у киевского офиса ЗАО «Укртатнефть» 22 мая выступил менеджмент ОАО «Татнефть».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВМО «Молодь - надія України» Вадим ГЛАДЧУК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, что 14 мая в организацию обратились представители российского пиар-агентства «Солидинфо» с предложением принять участие в «социально направленных акциях». Позже из переданных общественной организации директив по проведению акции выяснилось, что их формат содержал «явно шовинистские выпады в сторону Российской Федерации». В частности, как отметил В.ГЛАДЧУК, участники акции должны были сжечь государственный флаг России и «куклу» Президента РФ Владимира ПУТИНА. Кроме того, по словам В.ГЛАДЧУКА, «директивы» агентства также предполагали организацию провокационных акций в ходе ожидаемого в ближайшее время заседания глав правительств СНГ в Ялте.

В.ГЛАДЧУК отметил, что после отказа ВМО «Молодь - надія України» участвовать в акции представители пиар-агентства предложили заплатить организации 10 тыс. долл. и сообщили, что агентство представляет интересы некоего Владимира Александровича из руководства «Укртатнефти».

«Можно говорить, что вот этот Владимир Александрович (ФЕДОТОВ - УНИАН), который фигурирует в письме (директивах по организации акций - УНИАН) - заместитель правления «Укртатнафты» (сейчас исполняет обязанности председателя правления ЗАО «Укртатнафта» и входит в состав Совета директоров ОАО «Татнефть» - УНИАН), который представляет Татарстан», - сказал В.ГЛАДЧУК.

В.ГЛАДЧУК также сообщил, что ВМО «Молодь - надія України» намерена обратиться в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с целью проинформировать правоохранительные органы о готовящихся в Украине провокациях со стороны российских пиар-технологов.

«Мы призываем российских пиар-технологов прекратить «чернуху», направленную на дискредитацию Украины в глазах международных партнеров. Призываем организаторов акций сделать явку с повинной», - подытожил В.ГЛАДЧУК.

Как сообщалось, утром 22 мая 20 студентов столичных техникумов под флагами с символикой ультраправых и профашистских организаций провели пикетирование киевского представительства компании "Укртатнафта.

Как заявляли организаторы пикета, цель акции: "привлечь внимание общественности и чиновников к захвату украинской компании "Укртатнафта" правительством Российской Федерации". Пикетчики развернули плакаты с лозунгами "Путин забери своих рейдеров-нефтечекистов", "Не дадим превратить "Укртатнафту" в ЮКОС", "Азаров - зрадник" и начали скандировать эти же лозунги. Кроме того, пикетчики принесли надувные куклы с портретами В.ПУТИНА и главы Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК. Эти куклы они намеревались сжечь, однако этом воспрепятствовал милиционер в штатском, на том основании, что сожжение чучел не указано в уведомлении о проведении пикета.

Как пояснил один из организаторов акции, украинский бизнес нуждается в защите от покушающихся на него российских сил.