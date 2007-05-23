Онищук заявляет, что сегодняшнее решение КС принято неполномочным составом суда

Народный депутат V созыва Николай ОНИЩУК (фракция “Наша Украина”) заявляет, что сегодняшнее решение Конституционного Суда о неконституционности назначения Президентом председателей судов и их заместителей принято неполномочным составом суда.

Об этом Н.ОНИЩУК сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“Есть весомые основания считать, что решение КС принято неполномочным составом суда, а это значит, что, при условии установления этого обстоятельства в официальном порядке, такое решение КС не будет создавать соответствующих правовых последствий как это предусмотрено законом о КС”, - сказал Н.ОНИЩУК.

Он напомнил, что Президент освободил от должностей судей КС Валерия ПШЕНИЧНОГО, Сюзанну СТАНИК и Владимира ИВАЩЕНКО. Н.ОНИЩУК отметил, что эти судьи не обратились в установленном законом порядке с просьбой защитить их права в суды в пределах их юрисдикции, как это предусмотрено процессуальными законами и решением КС.

“Следовательно, это означает, что действие указа Президента относительно освобождения этих судей от должностей не приостановлено, он является действующим и при условиях, если будет установлено, что указанные судьи принимали участие в голосовании указанного решения, и это непосредственно будет влиять на кворум при его принятии, то такое решение КС не будет создавать правовых последствий”, - сказал Н.ОНИЩУК, добавив, что и это будет первый прецедент в истории независимой Украины, когда были допущены процедурные нарушения такого характера, влекущие за собой неправомочность решения КС.

Как сообщал УНИАН, сегодня Конституционный Суд Украины признал неконституционным назначение Президентом председателей судов и их заместителей.

Комментируя это решение КС, заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сообщил, что это решение принято КС с нарушением процессуальных процедур, поскольку одно лицо в составе суда не является членом КС. «В составе суда есть лицо, которое освобождено от должности судьи КС, - СТАНИК Сюзанна Романовна», - подчеркнул он, добавив, что остальные освобожденные судьи не принимали участия в принятии данного решения.

И.ПУКШИН также отметил, что в соответствии с законом о Конституционном Суде, для принятия решения необходимо минимум 10 судей, а в данном случае как раз десятым судьей была С.СТАНИК, которая освобождена.

По его словам, в соответствии с данным же законом, решение КС должно быть подписано всеми судьями КС, а оно не было подписано судьей КС Виктором ШИШКИНЫМ, который находится на больничном.