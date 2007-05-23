26 мая в Киеве состоится концерт по случаю 15-й годовщины деятельности «Украинской академии оригинальных идей»

26 мая в 19.00 в Киеве в Национальном дворце искусств “Украина” начнется праздничный концерт по случаю 15-й годовщины деятельности Международной общенаучной организации “Украинская академия оригинальных идей”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент академии Степан БОЛОТЕНЮК.

По его словам, академия была создана 17 мая 1992 года. Научные работники годами вынуждены были доказывать необходимость и полезность своих изобретений, а теперь «время от идеи к конкретному результату сократилось в десятки раз».