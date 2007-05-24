Лидер УРП ”Собор” предлагает провести люстрацию среди госслужащих, чтобы выявить связи с иностранными спецслужбами

Народный депутат Украины V созыва, лидер Украинской республиканской партии "Собор" Анатолий МАТВИЕНКО разработал законопроект "О специальной проверке государственных служащих и лиц, уполномоченных на выполнение отдельных функций государства".

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе А.МАТВИЕНКО на счет предлагаемой его законопроектом спецпроверки отметил, что «это своеобразная люстрация».

По словам лидера УРП "Собор", цель спецпроверки заключается в том, чтобы узнать: имеют ли госслужащие связи со спецслужбами других государств. "Я считаю, что в Украине назрела проблема, когда государственные чиновники выполняют указания спецслужб других государств и защищают интересы других государств, а не свою украинскую инициативу и не свои национальные интересы", - заявил он.

По словам А.МАТВИЕНКО, разработанный им законопроект может стать усилением нормы Уголовного кодекса Украины "за предательство".

Он считает, что госслужащие, которые имеют связь со спецслужбами других государств, не должны больше иметь возможность занимать должности в государственных органах власти, органах местного самоуправления, в правоохранительных и судебных органах.

"Это не есть мое ноу-хау, это есть установленная практика демократических государств", - отметил при этом лидер УРП "Собор".