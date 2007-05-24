Результаты досрочных выборов будут зависеть от эффективных региональных проектов политических сил – эксперты

Результаты досрочных выборов будут зависеть от эффективных региональных проектов политических сил.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказали директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА, его заместитель Алексей ГОЛОБУЦКИЙ и координатор основный направлений исследований Ярослав ПАВЛОВСКИЙ. Представляя результаты своего исследования «Регионы Украины: Днепропетровщина, Харьковщина, Закарпатье».

«Мы выбрали эти три региона для исследования, потому что именно они сейчас ведут борьбу за свое политическое влияние на центр. Если мы говорим о Закарпатье, то можно целиком понять и спрогнозировать логику политических действий нынешних политических кризисных менеджеров, которые наняты Президентом Украины», – сказал Я.ПАВЛОВСКИЙ.

По его словам, специфика работы политических сил заключается в эффективности региональных проектов. «Мы говорим о необходимости мотивации избирателей придти на выборы и проголосовать за конкретную силу. Держать в политическом тонусе избирателей – это чрезвычайно сложная задача для любой политической силы, как для небольших сил, так и для гигантов в виде «Батькивщины», Партии регионов, «Нашей Украины». Проведение псевдо-майданов по своему КПД не является эффективным. И соответственно одним из наиболее стратегических мотивов для каждой силы может стать региональный проект – это может быть референдум о доверии-недоверии к местной региональной элите, власти, как это, к примеру, происходит на Харьковщине», - пояснил он.

Аналитики Агентства моделирования ситуаций также прогнозируют, что в Днепропетровщине, Харьковщине и Закарпатье во время досрочных выборов будет происходить наиболее напряженная борьба за перераспределение электорального ресурса между основными политическими силами. По их мнению, нетипичные до сих пор для каждого из этих регионов политические силы будут стремиться максимально расширить свою электоральную базу за счет «традиционных собственников электорального ресурса региона», позиции которых расшатаны событиями 2005-2007 годов из-за непродуманных действий этих партий. Авторы исследования утверждают, что заметная часть избирателей перестала доверять своим обычным избранникам и склонна изменить свои политические симпатии.