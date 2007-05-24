Луценко требует, чтобы переговоры Ющенко и Януковича проходили публично

Лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО требует, чтобы переговоры Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проходили публично.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что непубличные встречи Президента и премьера являются очень опасными для демократии. “Мы уверены, что именно в непубличных, закрытых переговорах может скрываться шанс для возвращения нашего прошлого в наше будущее”, - заявил лидер “Народной самообороны”.

“Сегодня мы наблюдаем бесконечные переговоры в рамках рабочей группы, которая мне напоминает рабочую группу по утверждению третьего закона Ньютона... Сегодня мы имеем бесконечные закрытые переговоры В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА, иногда с их группами поддержки, но, собственно, все это описывается одними словами - уволенные машинисты ринулись к стоп-крану и взяли в заложники всю страну”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, раскритиковав позицию председателя ВР и депутатов от коалиции, которые продолжают “цепляться за кресла”. Он выразил убеждение, что попытки договориться с ними являются напрасными.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что встречи Президента и премьера являются очень важными. В то же время он считает, что это не единственный выход, но очень важный процесс, который должен проходить публично. “Иначе мы знаем примеры истории, когда в один момент в таких переговорах (закрытых - УНИАН) может выиграть не правда, а эмоции”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что он четко знает позицию Президента, и “ему скрывать нечего, а если его оппоненты боятся прессы, то тогда необходимо прекращать такие переговоры”.