Корреспондент называет имена 50-ти самых богатых— всех известных журналу гривневых миллиардеров украинцев

25 мая в 12.30, в пресс-центре УНИАН редакция журнала Корреспондент назовет рейтинг самых богатых людей Украины. В этом году в него вошли 50 украинцев.

За год состояние многих промышленников и предпринимателей выросло разительно. Как выяснилось, теперь общее состояние всех гривневых миллиардеров страны равняется $ 65 млрд, что составляет два госбюджета.

На протяжении нескольких месяцев наша редакция и привлеченные эксперты прилагали все усилия для того, чтобы этот рейтинг был максимально полным. Корреспондент также отмечает растущее понимание важности ведения прозрачного бизнеса среди отечественных бизнесменов и достаточно широкий отклик, который нашли среди них просьбы журнала раскрыть свои активы.

Ежегодный рейтинг Корреспондента ложится в основу других оценок состояний самых богатых украинцев. Расчеты для журнала производятся финансовыми специалистами инвестиционной компании Dragon Capital согласно международной методике оценки активов на основе свежей годовой финансовой отчетности предприятий, которая появляется в марте и апреле. Те же аналитики по такой же методике производят оценки для журнала Forbes. Корреспондент также связывается с каждым потенциальным кандидатом на попадание в рейтинг для уточнения его активов.

При составлении ТОП-50 самых богатых украинцев Корреспондент использовал ироничный стиль.

Подробнее читайте в журнале Корреспондент № 20 от 26 мая 2007 года.

Справка: Корреспондент – еженедельный информационно-новостной журнал издательского дома KP Media. Основан в марте 2002 года. Выходит по пятницам на 84-х страницах. Корреспондент ориентирован на широкую читательскую аудиторию и, прежде всего, на активных, целеустремленных людей, которые интересуются событиями в Украине и во всем мире. Корреспондент предоставляет уникальную возможность узнать о самых важных событиях в стране и мире, которые произошли за неделю, а также содержит массу полезной информации из разных областей жизни.

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