12 августа в Киеве на Певческом поле состоится празднование Дня крещения Руси

По инициативе международной общественной организации «День Крещения Руси» в Киеве 12 августа на Певческом поле состоится празднование Дня крещения Руси.

Об этом сообщил генеральный продюсер музыкального телеканала «Enter music», общественный деятель Юрий МОЛЧАНОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“На Певческом поле 12 августа планируется проведение масштабного концерта. Уже подтверждено участие группы “Братья Карамазовы”, Юрия ШЕВЧУКА и группы ДДТ, ведутся переговоры с другими музыкантами, которые объединят свое искусство с хоровым духовным пением и оригинальной постановкой”, - сказал Ю.МОЛЧАНОВ.

По его словам, сейчас заканчивается работа над созданием мультипликационного 3D сериала «Сказание о Крещении Руси», за основу которого взята одноименная работа святого Димитрия Ростовского. “Этот мультфильм вскоре выйдет на экраны одного из телеканалов страны”, - добавил он.

Кроме того, в рамках празднования Дня крещения Руси 14 августа на набережной Днепра, вблизи Успенской Киево-Печерской Лавры, возле памятника основателям Киева, планируется торжественная закладка строительства храма святого князя Владимира и купален, которые имеют все шансы стать одним из культовых мест города. “Стационарно оборудованное место будет служить не только для ежегодных купаний в День крещения Руси, на праздник Крещения, но и для ежедневного памятного купания (как это происходит в Иорданите, на реке Иордан в Израиле), или для обряда крещения”, - сообщил Ю.МОЛЧАНОВ.

Организация «День Крещения Руси» инициирует ежегодное проведение Дня крещения Руси.

Справка УНИАН. Международная общественная организация «День крещения Руси» создана в конце 2006 года. Она объединяет известных деятелей культуры, представителей деловых кругов и общественности.