Общественные организации высказываются за необходимость совершенствования законодательства в области здравоохранения

Союз общественных организаций “Всеукраинская ассоциация защиты права пациентов” Здоровье нации”, Украинская медико-правовая ассоциация и Всеукраинское врачебное общество высказываются за необходимость совершенствования законодательства в области здравоохранения.

Как отметила на пресс-конференции в УНИАН председатель Союза защиты прав пациентов, вице-президент международной диабетической федерации Валентина ОЧЕРЕТЕНКО, практическая реализация права на здравоохранение осложняется неэффективной системой здравоохранения, недостаточным финансированием и низким уровнем культуры населения по отношению к своему здоровью. ”Как следствие видим в нашей стране печальную картину демографической ситуации - только за годы независимости мы потеряли 10% населения”, - отметила она. Президент украинской медико-правовой ассоциации Радмила ГРЕВЦОВА в свою очередь отметила, что есть много проблем с действующим законодательством в области здравоохранения, в частности, существует много противоречий. “До настоящего времени не существует законодательного определения таких принципиальных понятий, как медицинская услуга, врачебная ошибка”, - сказала она.

Р.ГРЕВЦОВА считает, что, кроме совершенствования законодательства, необходимо уделять внимание правовому образованию. “У нас есть немало законов, о которых не знают ни пациенты, ни даже врачи”, - отметила она. Р.ГРЕВЦОВА также отметила, что как практикующему адвокату ей приходится оказывать правовую помощь уважаемым лечебным заведениям, в которых существует очень поверхностное представление о том, какое законодательство регламентирует их деятельность, права и обязанности.

В свою очередь профессор Дмитрий КАРАМЫШЕВ считает, что сегодня существует две главные проблемы в сфере здравоохранения - недостаточное законодательное и нормативно-правовое обеспечение здравоохранение и несовершенство ресурса инвестиционной базы системы здравоохранения. По его мнению, необходимо разрабатывать новые системные документы, поскольку основы законодательства от 1992 года уже морально устарели, а концепция развития здравоохранения, выписанная 2000 году, нуждается в совершенствовании. “Нужно искать альтернативные способы обеспечения отрасли, то есть альтернативные пути финансирования, имеется в виду внедрение системы общеобязательного государственного социального медицинского страхования”, - отметил он.

Отвечая на вопрос о состоянии медицинской прессы в Украине, В.ОЧЕРЕТЕНКО охарактеризовала его как негативное. “Сегодня мы по большей части имеем информацию, которую распространяют фармацевтические производители”, - добавила она.