В экономику Киевской области в этом году будет привлечено не менее 1,5 млрд грн. зарубежных инвестиций - Ульянченко

В экономику Киевской области в 2007 году будет привлечено не менее 1,5 млрд грн. зарубежных инвестиций.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщила губернатор Киевской области Вера УЛЬЯНЧЕНКО, комментируя результаты инвестиционного форума «Стратегия Киевщины: Партнерство. Инвестиции. Развитие», проходившего 18-19 мая.

По ее словам, за первый квартал этого года в экономику Киевской области уже инвестировано около 450 млн. грн. «Если взять 2005 год, то такая сумма инвестиций была привлечена за целый год», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как отразилась на проведении форума политическая ситуация в Украине, губернаор отметила: “Присутствие на инвестфоруме серьезных брендовых компаний из Европы свидетельствует о том, что для евроейских стран нет ничего страшного в том, что в стране проводятся досрочные выборы. Об этом же свидетельствуют и подписанные с зарубежными инвесторами соглашения, в частности, такая известная фирма, как датская «Rockwool» готова инвестировать в строительство первой очериди своего завода в Киевской области 115 млн. евро».

Она также отметила, что в инвестфоруме приняли участие более 130 представителей. Согласно пресс-релизу Киевской обладминистрации, это, в частности, руководство компаний «Веолия», «Кока-Кола», «Крафт Фудз», «Костал», «ИKEA», «СОКОЕН», «ИПЕК», «Марс» и др.

Как сообщал УНИАН, 22 мая Генеральным Советом Группы Rockwool International было принято решение о строительстве в Украине завода минеральной ваты. Такое решение совет директоров принял в связи с высокими темпами роста строительного рынка в Украине, перспективой его развития в течение ближайших десятилетий и острой потребностью Украины в современных энергосберегающих технологиях.

Планируемая мощность завода составит 100 тыс. тонн в год. На заводе планируется создать около 200 рабочих мест и еще столько же людей будет работать в компаниях, обеспечивающих работу завода, связанную с транспортными услугами, логистикой, охраной.