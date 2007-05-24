Десять крупнейших рекламодателей в Интернете генерируют от 30 до 50% оборота украинского рынка Интернет-рекламы – эксперт

Десять крупнейших рекламодателей в Интернете генерируют от 30 до 50% оборота украинского рынка Интернет-рекламы. В этом сошлись во мнении участники сегодняшней пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по оценке генерального директора «Яндекс Украина», 10 крупнейших рекламодателей занимают примерно 50% рынка Интернет-рекламы.

По оценке директора по маркетингу компании МЕТА Алексея ЧУКСИНА, первая десятка рекламодателей Украины генерирует примерно объем рекламы на сумму порядка 2 млн.долл. При этом, по его данным, лидерами являются сегодня некоторые операторы мобильной рекламы, годовой бюджет которых на Интернет-рекламу составляет 200-300 тыс. долл.

В лидирующую группу рекламодателей в Украине входят компании с известными брендами, банки и др.

По данным А.ЧУКСИНА, если говорить о рейтинге рекламодателей в Украине, то за операторами мобильной связи, которые занимают первую позицию в рейтинге, следуют автодилеры, банки и производители электроники.