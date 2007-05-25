Завтра на автомагистрали Киев-Одесса будет открыт первый в Украине Памятник погибшим байкерам

Завтра на автомагистрали Киев-Одесса возле города Белая Церковь будет открыт первый в Украине Памятник погибшим байкерам.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава правления благотворительного фонда «Память погибшим байкерам» Юрий ПОПОВИЧ, которого в байкерских кругах называют «Магистр».

Ю.ПОПОВИЧ сообщил, что за три месяца текущего года на дорогах Украины погиб 61 байкер.

По словам Ю.ПОПОВИЧА, идея создания памятника возникла еще в 2004 году и обсуждалась всей мотообщественностью Украины.

Он отметил, что было принято решение открыть памятник 26 мая - в православный поминальный день. Ожидается, что каждый год байкеры будут приезжать к памятнику и поминать погибших друзей. «Мы хотим, чтобы памятник был тем местом, где бы могли собраться наши души и при жизни, и после смерти»»,- сказал он.

По его словам, деньги на создание памятника перечисляли байкеры из Украины, России, Молдовы, Беларуси, а также дальнего зарубежья. Завтра все они приедут на открытие памятника, которое состоится в 13.00. «Мы не хотели брать деньги у политических партий и бизнесменов, мы хотели поставить памятник именно на средства байкеров»,- отметил Ю.ПОПОВИЧ.

По словам байкера Ашот АРУШАНОВ («Salvador»), памятник также призван напоминать мотоциклистам, что нельзя «летать быстрее, чем Ангел Хранитель». Памятник также будет напоминать автомобилистам, что нужно быть внимательнее к мотоциклистам на дорогах, поскольку они часто их не замечают.

Автор памятника, скульптор Антон МАСЛИК сообщил, что, если стать напротив памятника, то он будет напоминать крест.

Памятник представляет собой круглую бетонную опору высотой 11,5 м. На отметке 7,5 м смонтирована бронзовая скульптура байкера (юноши), летящего на мотоцикле. Вес скульптуры - 1000 кг, ширина - 4 м, масштаб 1:1,5. На вершине столба установлен небольшой крест. Художественной надписи не предусматривается, но у основания опоры каждый может фломастером написать имя своего погибшего друга-байкера. Стоимость памятника - 40 тыс. долларов.

Памятник будет стоять на 79-м км автомагистрали Киев-Одесса в районе г. Белая Церковь, возле поста ГАИ.