Журнал ”Корреспондент” представил свой рейтинг 50 самых богатых украинцев

Украинский еженедельный журнал "Корреспондент" обнародовал рейтинг 50-ти самых богатых украинцев - всех известных журналу гривневых миллиардеров страны.

Как передает корреспондент УНИАН, презентацию рейтинга 50-ти самых богатых украинцев представил главный редактор журнала Виталий СЫЧ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, за год состояние многих промышленников и предпринимателей выросло значительно. Как выяснилось, теперь общее состояние всех гривневых миллиардеров страны равняется 64,4 млрд. долл., что более чем в два раза превышает доходную часть госбюджета.

По-прежнему возглавляет список самых богатых украинцев донецкий предприниматель Ринат АХМЕТОВ с состоянием в 15,6 млрд. долл. За год его активы подорожали ровно на треть.

Еще более значительно набрали в стоимости активы Виктора ПИНЧУКА - почти 90%. Столь впечатляющий рывок предприниматель совершил благодаря двукратному подорожанию своего основного актива – "Укрсоцбанка", а также почти трехкратному росту привлекательности корпорации "Интерпайп". Аналитики отметили, что подготовка трубных и металлургических активов В.ПИНЧУКА к IPO сделала его бизнес более прозрачным.

Третье место в рейтинге занял днепропетровский бизмесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ с 3,8 млрд. долл., за ним расположился его партнер Геннадий БОГОЛЮБОВ с 3,35 млрд. долл.

Замыкает первую пятерку самых богатых украинцев 33-летний Константин ЖЕВАГО. Одному из самых молодых отечественных миллиардеров удалось за последний год увеличить свое состояние более, чем на 40%.

Активнее всех приумножали свои капиталы финансисты. Причем, некоторые - сразу в два раза и более. В нынешнем рейтинге 26 его участников - или сами банкиры, или их активы размещены в финансовом секторе.

Успех собственников банков обеспечил стремительный заход западного капитала на финансовый рынок Украины. В прошлом году украинские финучреждения в среднем подорожали на 50-60%. (Для сравнения: польские и чешские банки дорожают в год до 20%).

50 самых богатых украинцев - преимущественно люди публичные. Наибольшее количество участников в рейтинге «Самые богатые люди Украины» делегировали: Партия регионов - восемь человек, и столько же - Блок Юлии Тимошенко. По одному мультимиллионеру от «Нашей Украины» (с капиталом 504 млн. долл.), Социалистической партии (2,4 млрд. долл.) и Блока Леонида Черновецкого (404 млн. долл.).

«На протяжении нескольких месяцев наша редакция и привлеченные эксперты прилагали все усилия для того, чтобы этот рейтинг был максимально полным», - отметил главный редактор журнала В.СЫЧ.

Он подчеркнул также растущее понимание важности ведения прозрачного бизнеса среди отечественных бизнесменов и достаточно широкий отклик, который нашли среди них просьбы журнала раскрыть свои активы.

Справка УНИАН. Ежегодный рейтинг "Корреспондента" принимается за основу других оценок состояний самых богатых украинцев. Расчеты для журнала производятся финансовыми специалистами инвестиционной компании Dragon Capital согласно международной методике оценки активов на основе свежей годовой финансовой отчетности предприятий, которая появляется в марте и апреле. Аналогичной методикой пользуются эксперты для подготовки рейтингов журнала Forbes.

"Корреспондент" также уточняет состояние активов непосредственно в претендента на включение в рейтинг.

Первый рейтинг самых богатых людей страны был обнародован в журнале "Корреспондент" от 1 июля 2006 года.