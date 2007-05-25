Партия Зеленых Украины поздравляет киевлян с Днем города!

Партия Зеленых Украины поздравляет киевлян с праздником! День Киева - событие для каждого гражданина государства, ведь для каждого украинца Киев - это родной город! Именно здесь, в сердце страны, принимаются исторические и судьбоносные решения, которые определяют ход украинской истории.

Побывавший хоть раз в Киеве человек непременно его полюбит, и будет всю жизнь возвращаться - чтобы насладиться цветущими каштанами, седыми холмами и величественным Днепром.

Город князей, святыня православия, центр мировой духовности и культуры - украинская столица принадлежит к самым выдающимся местам мира. Сегодняшний Киев - это европейский город, где гармонично соединились история и современность, древние традиции и новейшие тенденции, город легенд и романтики. Киев - не только историческая, но и духовная столица Украины.

Во всем мире Киев известный как «зеленая» столица, где зеленые насаждения являются главным украшением города. Архитектурная стилистика, гармонируя с природой, делает Киев городом, где бурлит настоящая жизнь. Партия Зеленых Украины желает всем киевлянам чувствовать себя жителями по-настоящему европейской зеленой столицы.

Пресс-служба Партии Зеленых Украины