29 мая 2007 года Благотворительный Фонд «Развитие Украины» совместно с информационным агентством УНИАН презентовали проект УНИАН ЗДОРОВЬЕ - информационный вестник по проблемам здравоохранения.

Проект включает в себя информационную тематическую web-страницу на сайте ИА УНИАН, а также электронную версию, распространяемые в режиме бесплатной рассылки.

«Одна из причин системных проблем, существующих сегодня в здравоохранении, заключается в недостаточной информированности общественности и недостаточном освещении ситуации. Наша задача – привлечение внимания к вопросам здравоохранения, воспитание ответственного отношения к собственному здоровью, а также привлечение экспертов, общественности, государства и бизнеса к решению системных проблем», - сказал Анатолий Заболотный, директор Благотворительного Фонда «Развитие Украины».

Предполагаемые пользователи продукта – СМИ, общественные организации, работающие в области здравоохранения, медицинские ВУЗы, Министерство здравоохранения Украины, Управления здравоохранения областных и районных госадминистраций, а также все, кого интересуют проблемы здравоохранения.

«Вестник УНИАН-Здоровье обеспечит СМИ доступ к наиболее оперативной и актуальной информации в этой сфере, даст возможность квалифицированно и всесторонне разбираться в самых сложных проблемах. Специалисты смогут первыми узнавать о событиях и тенденциях в сфере медицины, а также обмениваться мнениями, демократично и открыто обсуждать самые спорные позиции. Любой желающий сможет найти интересующую его информацию в открытом доступе на одном ресурсе», - отметил Александр Харченко, главный редактор информационного агентства УНИАН.

Разделы ресурса включают в себя новости мировой, всеукраинской и региональной медицины, статистические данные, результаты исследований, тематические рубрики, полезную информацию, ссылки, советы, анонсы событий.

Вестник будет выходить еженедельно, страницы сайте будет обновляться в режиме реального времени. В течение первого месяца продукт будет функционировать в тестовой версии. Параллельно будет проведен опрос пользователей для учета актуальности рубрик и внесения соответствующих изменений.

Корпоративный благотворительный фонд «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная Группой СКМ 15 июля 2005 года.

Бюджет Фонда формируется за счет средств Компании СКМ. Направления деятельности Фонда: современное образование, здоровье нации, культурное достояние.

Президент Благотворительного Фонда «Развитие Украины» - Ринат Леонидович Ахметов

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Пресс-служба

Благотворительного фонда «Развитие Украины»

тел: +38 062 343 45 95

Справка УНИАН

Украинское независимое информационное агентство новостей – УНИАН - основано в 1993 году. В настоящее время - один из лидеров украинского информационного рынка.

Агентство выпускает около 30 информационных и информационно-аналитических продуктов на украинском, русском и английском языках. Ежедневно мы сообщаем более 200 важнейших новостей из Украины, выходит ежедневная лента фотоновостей. Сайт WWW.UNIAN.NET входит в первую десятку самых рейтинговых новостийных сайтов Украины.

УНИАН имеет опыт разработки и реализации 22 спецпроектов, в частности, Право, Прозрачная власть, Партийные новости, УНИАН-евроинтеграция, УНИАН-Киев-Пресс ; Культура ;Украина и СПИД, УНИАН - Реформа бухучета и аудита .

Сейчас УНИАН предлагает семь спецпроектов, в частности, Культура; Регионы; Фондовый рынок ; Новости ЕС ; Транспорт; Энергетика; СтопСПИД.

Главный офис агентства расположен в центре Киева, представительства находятся во всех регионах Украины и столице ЕС - Брюсселе.

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Потребителями продукции и услуг УНИАН также являются органы исполнительной и законодательной власти, иностранные посольства, банки, коммерческие структуры и т.д.

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