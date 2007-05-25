Эксперты заявляют об угрожающей ситуации в медицине Украины из-за отсутствия законодательства об обязательном страховании

Эксперты заявляют об угрожающей ситуации в медицине Украины из-за отсутствия законодательства об обязательном медицинском страховании. Как отметил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор СК «Нефтегазстрах» Александр КАПШУК, «сегодня, чем больше затягивается принятие закона об обязательном медицинском страховании, либо о добровольном страховании за счет предприятий, тем хуже становится ситуация в медицине».

Как отметил заместитель начальника главного управления охраны здоровья и медицинского обеспечения Киева Владимир ЗАГОРОДНЫЙ, главным для решения этой проблемы и выхода на принятие необходимых законов должна стать политическая воля украинских властей. В частности, они должны определить степень обязательного страхования населения. «На сегодня состояние организации предоставления медицинской помощи в государстве таково, что никакой кошелек, каким бы тугим он ни был, может не спасти», - отметил В.ЗАГОРОДНЫЙ. По его мнению, на этом сказывается дефицит ресурсного обеспечения медицинских технологий, который не дает возможности адекватно отреагировать специалистам медучереждения на ситуацию, которая случилась с пациентом.

В частности, по его данным, более 80% средств, запланированных из госбюджета на медицину, идут на оплату труда медработников. «Можете себе представить, что остается на технологии», - отметил он. По его словам, эти средства в среднем на 40% покрывают потребности медицины в новых технологиях.

В то же время, А.КАПШУК отметил рост заинтересованности отдельных предприятий в добровольном страховании здоровья своих работников. В качестве примера он назвал сотрудничество с «Укрзализныцей» по страхованию работников железнодорожного транспорта. В частности, ведомство оплачивает работникам медицинскую страховку, что позволяет человеку чувствовать себя защищенным. По словам А.КАПШУКА, страховая компания авансирует больницы средствами на будущие возможные страховые случаи, и застрахованный может быть уверен, что в случае заболевания в медицинском учреждении окажутся медикаменты и все необходимое для оказания помощи. «Это снимает напряжение, делает социальный климат нормальным, и сегодня это пример отраслевого страхования», - отметил он.