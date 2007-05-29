Деятельность правительственной комиссии по инвентаризации профсоюзного имущества будет неэффективной из-за ее состава - председатель НФПУ

Деятельность правительственной рабочей комиссии по инвентаризации профсоюзного имущества будет неэффективной из-за ее состава.

Такое мнение выразил председатель Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) Мирослав ЯКИБЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Когда к распределению имущества независимой структуры постановлением правительства приобщаются посторонние люди, которые, к тому же, не имеют опыта работы в профсоюзном движении, это нарушает не только принципы справедливости, но и просто законы элементарной логики”, - сказал М.ЯКИБЧУК.

По его словам, правительство 26 апреля создало специальную Комиссию в составе 30 человек. “В состав комиссии вошли представители правительства, организаций работодателей, депутаты разных уровней, но почему-то только три представителя профсоюзов. Мы посылали заявки относительно своих представителей, но мы не получили на них ответа”, - добавил он.

Председатель НФПУ также сообщил, что на протяжении месяца работы комиссии “вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки”. Он убежден, что изменить ситуацию может только “создание альтернативной комиссии, в состав которой войдут представители других независимых профсоюзов, а материалы, которые изыщет эта комиссия, будут переданы в правоохранительные органы”.

“Рядовые члены ФПУ не должны страдать из-за ошибки своего руководства. Факты хищения имущества должны побуждать профсоюзные организации к более эффективной работе. Но никоим образом к конфискации имущества, принадлежащего всем членам профсоюзного движения”, - считает М.ЯКИБЧУК.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины ввела мораторий на отчуждение имущества, которое находится во собственности Федерации профессиональных союзов Украины

За принятие соответствующего закона проголосовали 357 народных депутатов из 366, зарегистрированных в зале.

Законом вводится временный мораторий на отчуждение недвижимого имущества санаторно-курортного и туристического назначения и других основных средств производства, находящихся во владении Федерации профессиональных союзов Украины и субъектов ведения хозяйства, участником (акционером, основателем) которых является ФПУ, с целью устранения нарушений прав при их отчуждении.

6 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул в ВР этот закон со своими предложениями для повторного рассмотрения в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины.