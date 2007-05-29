Коновалюк утверждает, что партия «Трудовая Украина» может принять участие в выборах

Лидер партии «Трудовая Украина» Валерий КОНОВАЛЮК утверждает, что возглавляемая им политическая сила может принять участие в досрочных парламентских выборах.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Трудовая Украина» реально сегодня может претендовать на участие в выборах», - сказал В.КОНОВАЛЮК, добавив при этом, что, по его мнению, сегодня вряд ли какая-то политическая сила единолично может преодолеть избирательную кампанию. А потому, в контексте сказанного, он не исключает, что «Трудовая Украина» и другие партии, близкие ей по идеологии, могут создать центристский блок.

В то же время, отвечая на вопрос, готова ли «Трудовая Украина» в случае, если будут определенные предпосылки, идти на выборы вместе с Партией регионов, В.КОНОВАЛЮК не отрицал такой возможности, отметив при этом: «Я никогда не скрывал свою позицию к Партии регионов. По моему мнению, сегодня многое будет зависеть от развития ситуации».

Комментируя последние политические события в стране, В.КОНОВАЛЮК сказал, что «Трудовая Украина» одобрительно относится к компромиссу, который нашли Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ относительно назначения досрочных парламентских выборов на 30 сентября.

В то же время, В.КОНОВАЛЮК отметил, что для того, чтобы выборы состоялись и в парламент попали не только радикально настроенные политические силы, нужно изменить проходной барьер, а также сделать избирательные списки партий открытыми и прозрачными для того, чтобы те, кого избиратели будут избирать, несли ответственность за свои поступки.

В случае, если эти нюансы подготовки к выборам не будут учтены, «мы можем начать избирательную кампанию, но не сможем закончить ее никогда», - сказал лидер «Трудовой Украины».

По его убеждению, избирательная кампания будет шагом к установлению демократического гражданского общества.

Кроме того, В.КОНОВАЛЮК убежден в том, что сейчас в договоренностях с политическими силами нужно заранее определить принципы формирования коалиции в новом парламенте, назначения премьер-министра от той политической силы, которая наберет наибольшее количество голосов избирателей.

В контексте указанного В.КОНОВАЛЮК отметил, что сегодня важно получить парламент, легитимность избрания которого не будет вызывать ни у кого сомнений.