Достоверный реестр избирателей может быть создан к январю-февралю 2008 года – Ключковский

Достоверный реестр избирателей может быть создан к январю-февралю 2008 года.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал народный депутат V созыва Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.

«В полном объеме закон о государственном реестре избирателей вступает в силу 1 октября, а выборы назначены на 30 сентября. На январь-февраль следующего года можно говорить о достоверной базе данных реестра, если к тому времени будут выполнены все организационные меры и будет создана соответствующая материально-техническая база», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Он напомнил, что до 1 октября должны быть проведены подготовительные работы по созданию материально-технической базы – компьютеры, линии связи и программное обеспечение. «При этом я хотел бы подчеркнуть, что программное обеспечение необходимо не только для деятельности реестра, но и для его защиты от внешнего вмешательства. И только после этого можно будет осуществлять заполнение базы информацией, а потом должна пройти полная проверка, уточнение данных реестра», - пояснил он.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что уточнение данных избирателей должно осуществляться как с помощью компетентных органов, так и самих избирателей. «Только после уточнения, которое может занять 2-3 месяца, можно будет утверждать, что реестр готов. До этого времени говорить о достоверности базы было бы немного самонадеянно», - подчеркнул он.

Кроме того, он также сообщил, что Венецианская комиссия на заседании 1-2 июня назвала амбициозным закон о государственном реестре избирателей. «Оценка Венецианской комиссии этого закона в целом позитивна. Комиссия отметила амбициозный характер этого закона, направленного на решение старой украинской проблемы – качества списков избирателей», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Вместе с тем, по его словам, Венецианская комиссия заявила о недопустимости принесения «достоверности и точности реестра в жертву быстрому принятию и вступлению в силу соответствующего закона».