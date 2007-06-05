«Укрзализныце» необходимо отойти от перекрестного субсидирования пассажирских перевозок - эксперт

«Укрзализныце» необходимо отойти от перекрестного субсидирования и отработать финансовый механизм уменьшения убытков от пассажирских перевозок. Такое мнение сегодня выразил заведующий кафедрой экономики Киевского Университета транспорта Виктор МИРОНЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его данным, «Укрзализниця» зарабатывает на перевозках 18-20 млрд. грн. в год, из них 16-18 млрд. грн. поступает от грузовых перевозок и только около 2 млрд. грн. – от пассажирских. При этом за последние два года убытки от перевозок составили 3,3 млрд. грн.

По словам В.МИРОНЕНКО, прибыльными являются только международные пассажирские перевозки, прибыльность пригородных перевозок составляет 12-28%, а межобластные перевозки являются убыточными.

Он также сообщил, что в прошлом году из убытков от пассажирских перевозок было компенсировано только 2,8%. По мнению эксперта, ситуация не изменится, пока не будут проведены реформы, которые включают в себя изменение законодательной базы и разработка механизма уменьшения убытков от пассажирских перевозок.

При этом В.МИРОНЕНКО считает, что необходимо дать возможность работать на рынке частным перевозчикам, от которых ожидается привлечение 30-35 млн. грн. инвестиций.

По его словам, это предусмотрено на третьем этапе программы реформирования в 2010 году.