Гавриш заявляет, что не намерен принимать участие во внеочередных парламентских выборах
17:22, 05 июня 2007Последние события
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Советник Президента Украины по правовым вопросам Степан ГАВРИШ заявляет, что не намерен принимать участие во внеочередных парламентских выборах.
Советник Президента Украины по правовым вопросам Степан ГАВРИШ заявляет, что не намерен принимать участие во внеочередных парламентских выборах.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.
«Я работаю сегодня на Президента Украины», - сказал С.ГАВРИШ, добавив, что главныой его задачей является содействие политике, которую проводит Президент.
Однако С.ГАВРИШ не исключил, что если Президент Виктор ЮЩЕНКО будет считать целесообразным его участие в избирательном процессе, то он не «скажет «нет».
«Но у меня окончательно таких намерений нет», - отметил С.ГАВРИШ.
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