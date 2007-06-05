Советник Президента Украины по правовым вопросам Степан ГАВРИШ заявляет, что не намерен принимать участие во внеочередных парламентских выборах.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«Я работаю сегодня на Президента Украины», - сказал С.ГАВРИШ, добавив, что главныой его задачей является содействие политике, которую проводит Президент.

Однако С.ГАВРИШ не исключил, что если Президент Виктор ЮЩЕНКО будет считать целесообразным его участие в избирательном процессе, то он не «скажет «нет».

«Но у меня окончательно таких намерений нет», - отметил С.ГАВРИШ.