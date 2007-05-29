Ансамбль «Субито» - новая музыкальная мода

Ансамбль «Субито» образовался в феврале 2005 года.

Состав – 6 человек.

КИРИСЬ Павел – баян, студент 1-го курса ЛГИКИ;

ЖЕЛТУХИН Игорь – баян, студент 3-го курса ЛККИ;

ДЯДИЩЕВ Владислав – домра, студент 4-го курса ЛККИ;

ПЕЛЕШ Сергей – балалайка-секунда, студент 4-го курса ЛККИ;

КАРПЕЛЯНСКИЙ Денис – балалайка-прима, студент 4-го курса ЛККИ;

КАРЯКА Александр – балалайка-бас, студент 4-го курса ЛККИ.

За 2 года существования ансамбль стал Лауреатом региональных и Всеукраинских конкурсов, принимал участие в гастролях по городам Украины, России, Польши, Франции, Словакии.

Летом 2005 года посетили «Евро-фольк» в Польше, а в марте 2007 года ансамбль «Субито» стал обладателем Гран-при конкурса «Горное созвездие» в городе Попрад, Словакия. С 23 по 28 апреля 2007 года ансамбль стал участником форума мира на теплоходе «Южная Пальмира» , где представлял Украину. Форум увенчался серией концертов в различных концертных залах Стамбула.

В репертуаре ансамбля самая разнообразная музыка: от классики и джаза, до собственных обработок эстрадной музыки. «Мы хотим доказать , что если музыкант профессионален, то он исполняет профессионально любую музыку на любом инструменте!»- с гордостью говорят ребята.

Они постоянные участники самых разнообразных концертов: от рок –фестивалей до дэнс-пати. Необычность звучания притягивает внимание самого искушенного и требовательного слушателя, не оставляя равнодушными к своему творчеству разные возрастные категории зрителей.

Художественный руководитель ансамбля – Заслуженный деятель искусств Украины С.В. ПЕТРИК.

С января 2007 года исполнительскую деятельность «Субито» продюсирует студия «ЦЕНТР Д» Заслуженного деятеля искусств Украины, композитора Юрия Дерского.

Своей целью и творческой задачей ансамбль считает популяризацию игры на народных инструментах. В настоящее время все участники «Субито» полны творческих планов и идей, постоянно повышают свой профессиональный уровень.

Ведётся работа над записью аудио-диска группы «СУБИТО».Это дебютный альбом группы, поэтому музыканты очень ответственно подходят к выбору репертуара , качеству звука и аранжировок. Дата релиза пластинки назначена на 26 мая 2007 года.