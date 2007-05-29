Благотворительный фонд «Развитие Украины» совместно с информагентством УНИАН презентовали проект УНИАН-Здоровье

Сегодня благотворительный фонд «Развитие Украины» совместно с информационным агентством УНИАН презентовали новый проект УНИАН-Здоровье - информационный вестник по проблемам здравоохранения.

Как сообщили на пресс-конференции в УНИАН авторы проекта, он будет включать информационную тематическую web-страницу на сайте агентства, а также электронную версию, которая будет распространяться в режиме бесплатной рассылки.

Директор фонда «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ отметил, что одна из причин системных проблем, существующих сегодня в здравоохранении, заключается в недостаточной осведомленности общественности и недостаточном освещении ситуации. “Наша задача – привлечь внимание к вопросам здравоохранения, воспитания ответственного отношения к собственному здоровью, а также привлечению экспертов, общественности, государства и бизнеса к решению системных проблем», - сказал он.

Предполагаемые пользователи продукта – СМИ, общественные организации, работающие в сфере здравоохранения, медицинские вузы, Министерство здравоохранения Украины, управления здравоохранения областных и районных госадминистраций, а также все, кого интересуют проблемы здравоохранения.

Разделы ресурса включают новости мировой, всеукраинской и региональной медицины, статистические данные, результаты исследований, тематические рубрики, полезную информацию, ссылки, советы, анонсы событий. Вестник будет выходить еженедельно, страница сайта будет обновляться в режиме реального времени.

Справка УНИАН. Корпоративный благотворительный фонд «Развитие Украины» является неприбыльной организацией, основанной Группой СКМ 15 июля 2005 года. Бюджет фонда формируется за счет средств Компании СКМ. Направления деятельности фонда: современное образование, здоровье нации, культурное достояние.

Президент благотворительного фонда «Развитие Украины» - народный депутат Украины пятого созыва (фракция Партии регионов) Ринат АХМЕТОВ.