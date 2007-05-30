Корпоративный конфликт вокруг ООО «Торгсервис» или Депутат в роли рейдера

07 мая 2007 года Центральный продуктово-вещевой рынок г. Снежное (Донецкая область) был захвачен людьми в камуфляже. Около 17-00 в выходной день на рынке, в момент, когда охранник открывал ворота, чтобы выпустить машину с территории рынка, люди в камуфляже сбили с ног охранника, забрали ключи от ворот и рацию, загнали грузовик с подстанцией на территорию рынка, подключили «болгарку» и начали пилить заградительные решетки, срезать замки и выбивать входные двери в административное здание.

Благодаря вовремя прибывшим журналистам, работникам предприятия и милиции инцидент удалось уладить. Однако уже через неделю произошла вторая попытка захвата рынка уже непосредственно с участием депутата областного совета от Партии Регионов – Поповченко Олегом Николаевичем. Знаменательным является тот факт, что сам Поповченко О.Н. – член постоянной комиссии по вопросам депутатской деятельности и этики, законности и правопорядка при облсовете. Среди нападавших присутствовал Давыденко Денис Юрьевич, который представляется как член рабочей группы Комиссии по противоправному поглощению и захвату предприятий при Донецком облисполкоме.

Среди людей участвовавших в захвате не было судебного исполнителя, присутствие которого могло бы придать их действиям хотя бы видимость законности. Более того, не было и самого судебного решения, позволяющего захватить имущество предприятия, так как учредитель управляет предприятием в рамках корпоративных прав, но не является собственником имущества данного предприятия.

Таким образом, захват рынка должен квалифицироваться в соответствии с уголовным кодексом.

Суть конфликта, приведшего к захвату рынка, состоит в следующем:

В марте 2003 года Поповченко О.Н. приобрел 72,6% уставного фонда ООО «Торгсервис».

В мае 2003 года Поповченко О.Н. в нотариальном порядке добровольно расторгает указанные сделки, в связи с подачей иска в Снежнянский суд о признании договоров купли-продажи долей Поповченко О.Н. от 04 и 07.03.2003 г. недействительными, основанием для иска был тот факт, что указанные сделки были заключены без согласия остальных учредителей общества.

По прошествии 2,5 лет, с момента расторжения сделок, Поповченко О.Н. начал предпринимать попытки захватить уже вполне стабильное и приносящее доход предприятие. Началось все с иска жены Поповченко О.Н. (подан осенью 2005 года) к нему же, о том, что Поповченко в мае 2003 года расторг сделки и не спросил у нее согласия. Всего количество исков вокруг корпоративных прав предприятия исчисляется десятками, основной целью которых было удержание ареста на имуществе предприятия и судебное изматывание: например, супруги Поповченко разводились и опять арестовывали имущество ООО «Торгсервис» в обеспечение иска о разделе имущества. Подавались иски от вообще незнакомых людей к Поповченко о признании права собственности и опять арестовывалось имущество предприятия.

Проиграв все процессы, и когда истек срок исковой давности три года, О.Н. Поповченко вдруг «вспомнил» в июле 2006 года, что ему якобы угрожал в 2003 году «криминальный авторитет» Корниенко, убитый в феврале 2004 года, а все потому что срок исковой давности в данном случае – пять лет.

Впрочем, логика в версии Поповченко напрочь отсутствует.

Почему жена Поповченко которая, по его словам «сидела в багажнике машины Корниенко и была отпущена только после подписания сделок» обращается с иском в суд, аргументируя его тем, что муж не получил ее нотариального согласия на расторжение сделок.

По словам адвоката Поповченко, четыре года назад господин депутат решил купить снежнянский рынок, но обратился не к его истинным хозяевам, а к местному криминальному авторитету Корниенко. Поповченко передал Корниенко то ли 30, то ли 50 тысяч долларов, которые тот потребовал за рынок и попытался вступить в права собственности. Однако Корниенко почему-то передумал и стал угрожать Поповченко, требуя отказаться от рынка. Поповченко «под давлением» вынужден был расторгнуть сделку. После этого Корниенко убили, а Поповченко решил вернуться на рынок.

Возникают вопросы, на которые Поповченко отвечать не желает:

1. Почему законопослушный гражданин «покупает» рынок у криминального авторитета, который к этому предприятию не имеет никакого отношения?

2. Почему угрожали Поповченко и его семье, а убили Корниенко?

3. Кто убил Корниенко? Кто его заказал? Какова роль в этом деле Поповченко? Кого ещё должны убить в борьбе за рынок?

4. Что это за ребята криминального вида, в камуфляже без опознавательных знаков и без документов, которые обеспечивали захват рынка в пользу Поповченко? К какой «бригаде» они принадлежат? С каким криминальным авторитетом Поповченко договорился на этот раз?

На все вышеперечисленные вопросы должны были бы дать ответ правоохранительные органы, но снежнянская милиция, во главе со своим начальником, просто наблюдала как неизвестные боевики захватывают рынок и не предприняла никаких шагов к исполнению своих прямых обязанностей – защите собственности, на которую покушаются бандиты. Нет никаких оснований считать, что в дальнейшем она будет руководствоваться законом, а не подчиняться задействованному депутатом Поповченко админресурсу.

В настоящий момент, несмотря на то, что судебные споры не закончены и существует судебный запрет на внесение изменений в учредительные документы, Поповченко О.Н. используя связи и давление, зарегистрировал себя как единоличного 100% собственника предприятия, назначил своего директора и сменил юридический адрес предприятия на адрес своего офиса. В судебных заседаниях, назначенный Поповченко О.Н. директор отзывает наши иски, отменяет доверенности, пытается расторгать договора от имени общества.

Очевидно, необходимо вмешательство Генпрокуратуры, руководства МВД, народных депутатов Украины, чтобы остановить произвол «местного барина». Да и руководству Партии регионов стоило бы подумать какую репутацию этой политической силе создаёт в Снежном Поповченко и как такой человек может заниматься вопросами этики, законности и правопорядка при облсовете. Речь, ведь, идёт о её избирателях.