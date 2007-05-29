Ансамбль «Субито» презентовал в Киеве свой дебютный альбом

Ансамбль «Субито» сегодня презентовал свой первый альбом Hit by Hit.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в УНИАН по случаю презентации продюсер ансамбля Юрий ДЕРСКИЙ отметил, что дебютный аудио-диск носит именно такое название - Hit by Hit, - потому что «в эту пластинку вошли произведения Фредди Меркури, Пола МАККАРТНИ, также есть аранжировка украинских народных песен”. “То есть, мы сделали симбиоз разнообразных культур в одной пластинке», - сказал Ю.ДЕРСКИЙ.

Продюсер также надеется, что такой подбор композиций будет способствовать более быстрой популяризации ансамбля. «Репертуар выбрали именно такой, потому что его слушают все, и он легко узнаваем. На таком репертуаре проще войти на рынок», - отметил композитор Ю.ДЕРСКИЙ.

Хотя ансамбль со своей первой пластинкой мало раскручен, но, как отмечает продюсер, достаточно востребован. Средняя статистика концертов – 5-6 концертов в неделю.

Вместе с тем, как отмечалось на пресс-конференции, этот диск не является коммерческим, его нет в продаже.

За два года существования ансамбль стал Лауреатом региональных и Всеукраинских конкурсов, принимал участие в гастролях по городам Украины, России, Польши, Франции, Словакии.

Летом 2005 года посетили «Евро-фольк» в Польше, а в марте 2007 года ансамбль «Субито» стал обладателем Гран-при конкурса «Горное созвездие» в городе Попрад, Словакия.

С 23 по 28 апреля ансамбль стал участником Форума мира на теплоходе «Южная Пальмира», где представлял Украину. Форум был отмечен серией концертов в различных концертных залах Стамбула.

В репертуаре ансамбля самая разнообразная музыка от классики и джаза до собственных обработок эстрадной музыки. «Мы хотим доказать, что если музыкант профессионален, то он исполняет профессионально музыку на любом инструменте», - отмечают участники ансамбля.

Ансамбль состоит лишь из представителей мужского пола. По словам самих участников коллектива, это их принципиальная позиция, потому что с женщинами очень трудно работать.

С января 2007 года продюссирует деятельность «Субито» студия «Центр Д» заслуженного деятеля искусств Украины, композитора Ю.ДЕРСКОГО.

Своей целью и творческой задачей ансамбль считает популяризацию игры на народных инструментах. На данное время все участники «Субито» преисполнены творческих планов и идей, постоянно повышают свой профессиональный уровень.