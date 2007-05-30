Руководство Центрального рынка в г. Снежное обвиняет депутата Донецкого облсовета Поповченко в попытках незаконного захвата рынка

Руководство Центрального продуктово-вещевого рынка в г. Снежное (ООО «Торгсервис») Донецкой области обвиняет депутата Донецкого областного совета от Партии Регионов Олега ПОПОВЧЕНКО в попытках незаконного захвата рынка.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН соучредитель ООО «Торгсервис» Любовь ПЕТРОВА, О. ПОПОВЧЕНКО в марте 2003 г. приобрел 72,6% уставного фонда «Торгсервис», однако уже в мае 2003 г. в нотариальном порядке добровольно расторг эти сделки, поскольку в Снежнянский суд был подан иск о признании купли-продажи О.ПОПОВЧЕНКО долей рынка недействительной из-за того, что сделки заключались без согласия остальных учредителей общества. Однако по прошествии 2,5 лет с момента расторжения сделок О.ПОПОВЧЕНКО начал предпринимать попытки захвата рынка. «Как только мы встали на ноги, у нас появились проблемы», - сообщила Л.ПЕТРОВА. По ее данным, к тому времени нынешние руководители рынка инвестировали в него достаточное количество средств, построили админздание и свыше 900 павильонов.

Как сообщила представитель ООО «Торгсервис», директор «Украинского юридического бизнес-центра» Альбина ЧИЛИМОВА, сначала рынок пытались захватить при помощи судебных исков, первый из который был подан осенью 2005 г. женой О.ПОПОВЧЕНКО, заявлявшей, что муж расторг сделки без ее согласия. Затем последовала серия исков с претензиями со стороны О.ПОПОВЧЕНКО к предприятию, в которых он заявлял о давлении на него при расторжении сделок и пр.

Более того, 7 и 14-го мая были осуществлены попытки силового захвата предприятия. «Осмелев, Олег ПОПОВЧЕНКО предпринимает силовой захват рынка 7 мая», - сообщила А.ЧИЛИМОВА. В частности, на территорию предприятия силой проникли люди в камуфляже, начали пилить решетки и срывать замки, однако инцидент удалось загладить. Уже через неделю территорию предприятия попытались захватить повторно, на этот раз при участии самого О.ПОПОВЧЕНКО, сообщила она. По данным А.ЧИЛИМОВОЙ, при этом никакого судебного решения, позволяющего забрать имущество предприятия, не было представлено. Кроме того, силовые органы не вмешивались в эти незаконные действия. «На сегодня мы имеем отказ милиции о возбуждении уголовного дела по факту попытки захвата. Следователь не видит состава преступления», - добавила она.

А.ЧИЛИМОВА также сообщила, что на сегодняшний день судебные споры вокруг предприятия не завершены. При этом, по ее данным, все претензии О.ПОПОВЧЕНКО в суде постоянно рассматривает один и тот же судья. В частности, последнее судебное решение в пользу О.ПОПОВЧЕНКО (которым признано недействительным расторжение сделки о приобретении О.ПОПОВЧЕНКО доли предприятия) вынесено Снежнянским горсудом в январе т.г. тем же судьей. На данный момент юристы «Торгсервиса» оспаривают это решение в Высшем хозяйственном суде, отметила она.

Как сообщила А.ЧИЛИМОВА, «Торгсервис» неоднократно обращался с жалобами в местную прокуратуру, милицию, к председателю Донецкого облсовета, однако никакой реакции пока нет. 10 мая предприятие обратилось также в Генпрокуратуру и пока ожидает ее реакции. «Очевидно, необходимо вмешательство Генпрокуратуры, руководства МВД, народных депутатов Украины, чтобы остановить этот произвол», - считает А.ЧИЛИМОВА.