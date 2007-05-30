Блок “Зеленые экологи - “Радуга” призывает к возрождению традиционных духовных ценностей украинского народа

Блок “Зеленые экологи - “Радуга” призывает к возрождению традиционных духовных, моральных и семейных ценностей украинского народа.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель избирательного блока “Зеленые экологи - “Радуга” Михаил ГУЦОЛ.

Он подчеркнул, что в избирательной программе блока утверждена Программа возрождения украинской семьи, и члены блока будут поддерживать все проекты законодательных документов в Верховной Раде Украины, которые будут способствовать возрождению духовности в Украине.

«Бездуховная страна обречена на гибель. Заболевания алкоголизмом, наркоманией и пр. являются проблемой духовности. В украинском обществе на сегодня отсутствует духовность, и это свидетельствует о том, что страна обречена на гибель», - подчеркнул М.ГУЦОЛ.

Присутствующий на пресс-конференции вице-президент Украинской ассоциации благотворителей Сергей БОРТКЕВИЧ отметил, что Украина сегодня «болеет и физически, и психологически».

«Я имею в виду распространение так называемых социальных болезней. Создается впечатление, что нынешняя власть не в состоянии решить эту проблему», - сказал он. С.БОРТКЕВИЧ подчеркнул, что за 10 лет заболеваемость туберкулезом в нашей стране возросла в два раза, и Украина сейчас занимает второе место по темпам распространения этого заболевания в Европе. Кроме того, в Украине быстрыми темпами распространяется также ВИЧ/СПИД, наркомания, алкоголизм и т.д. В результате, сегодня в Украине насчитывается почти 1 млн. больных туберкулезом, почти 400 тыс. ВИЧ-инфицированных, больше 100 тыс. наркоманов, и 7% трудоспособного населения – алкоголики.

«Это свидетельствует о том, что в стране, очевидно, происходит глубокий моральный и духовный кризис. И таких случаев было бы меньше, если б люди с детства получали должное моральное и духовное воспитание», - сказал С.БОРТКЕВИЧ.

Он считает позицию партии по данному вопросу очень актуальной, поскольку она переносит «вес с решения физической проблемы на решение духовной проблемы», так как без создания духовного общества невозможен хороший экономический базис страны.

Инициативу лидера блока «Радуга» поддержал также академик, директор Института нейропсихиатрии Анатолий ЧУПРИКОВ. Он отметил, что сегодня актуальнее заниматься экологией души, чистотой наших помыслов, устремлений. На сегодняшний день, по его словам, в Украине зафиксировано большое количество суицидальных попыток, значительное количество нервно-психических отклонений и.т.д.

Кроме того, подчеркнул он, «увлечение алкоголем принесет в дальнейшем большой ущерб будущим поколениям украинцев. Поэтому нужно наводить здесь порядок».

А.ЧУПРИКОВ позитивно оценил намерение блока реализовать Программу возрождения украинской семьи. Сегодня, по его словам, «исключительно за счет энтузиастов» быстрыми темпам начала развиваться в Украине отдельная область психологии - перинатальная психология. «Помощь семье, помощь беременной женщине, ее мужу, доводка до родов и после. Такого рода психологическая помощь демонстрирует нам, до какой степени рождение ребенка может быть счастьем, до какой степени семейная жизнь может быть спокойной и уравновешенной», - подчеркнул психолог.

Присутствующие в зале традиционной католической церкви восточного обряда епископ ЕЛИСЕЙ и епископ Украинской православной автокефальной церкви АНДРЕЙ выразили убеждение, что данная пресс-конференция «дает мощный толчок для того, чтоб вопросы духовности и морали не только принимались к обсуждению, но и прилагались усилия для их решения».