Министерство по делам семьи, молодежи и спорта до конца года планирует построить 4 дворца спорта для зимних видов спорта.

Об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Виктор КОРЖ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Совместно с федерацией хоккея буквально на протяжении месяца мы начнем строительство 4 дворцов спорта, которые планируем закончить в декабре месяце текущего года”, - сказал В.КОРЖ.

По его словам, это будут дворцы спорта в первую очередь для игры в хоккей в Донецке, Харькове, Херсоне и Ивано-Франковске или в одном из районных центров Ивано-Франковской области.

Министр заверил, что это только первые шаги во исполнение намеченной программы развития зимних видов спорта.

Он также выразил надежду, что после одного-двух месяцев после общественного обсуждения Правительством будет принята государственная программа развития хоккея, а с 2008 года начнется работа над законодательными вопросами и развитием сети – открытие новых детско-юношеских спортивных школ по хоккею, открытие кафедры хоккея в вузах Украины, открытие отделений в училищах олимпийского резерва и т.д.

Министр также отметил, что состояние украинского хоккея таково, что следует принимать немедленные меры для исправления ситуации.

По словам В.КОРЖА, это особенно видно после последнего чемпионата мира по хоккею.

Министр сообщил, что уже подготовлена общая концепция развития хоккея в Украине, при этом министерство будет работать в единой концепции развития всех ледовых видов спорта.

“Государство возвращается к спорту в целом, и к развитию зимних видов спорта, в частности хоккея”, - сказал В.КОРЖ.