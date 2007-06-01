Аукционы русского искусства пройдут в Лондоне 15 июня

Пресс-Конференция Аукционного Дома МакДугалл

1 июня в 15-30 в пресс-центре УНІАН (Хрещатик ) состоится пресс-конференция, посвященная предстоящим аукционам русского искусства, которые пройдут в Лондоне 15 июня. В рамках пресс-конференции пройдет презентация каталогов будущих торгов, по окончании которой состоится фуршет.

На июньские торги аукционный дом МакДугалл представит новую коллекцию, включающую около 350 лотов и предварительно оцененную свыше 13 миллионов долларов. Коллекция разделена на две тематические части, каждой из которых посвящен отдельный том каталога, и отдельные – утренние и дневные - торги.

Часть I: Аукцион Русского Искусства 19-20 веков.

Первая часть включает в себя классическую живопись и графику, картины мастеров Русского Зарубежья и работы русского авангарда: Крыжицкого, Серебряковой, Шагала, Поповой, Кондратенко, Сарьяна, Ланского, Васильевой, Анисфельда и др.

Среди топ-лотов этой коллекции - подтвержденный Д.В. Сарабьяновым пейзаж из серии «Бирск» Любови Поповой, созданный в 1916 году по возвращении художницы из Башкирии, и имеющий многочисленные аналогии в различных музеях мира. Химико-технологический анализ был проведен в Швеции главным реставратором музея современного искусства Ларсом Байстромом (эстимейт £500,000-700,000).

Не менее интересна и представленная на торги, чрезвычайно редкая на сегодняшнем художественном рынке кубистическая работа Марии Васильевой. Двустороннее полотно «Мужчина и Женщина», выполненное в 1915 году (эстимейт £70,000-140,000), стало знаковым на пути возвращения художницы от кубизма начала 1910-х годов к фигуративному искусству и во многом определило последующие авангардные эксперименты Васильевой с разложением объекта на плоскости. Примечательно и происхождение этого метрового холста, поступившего из коллекции Дидье Коттони — мецената, многие годы поддерживавшего художницу и имевшего возможность пополнять свое собрание ее лучшими работами.

Следует отметить и уникальный монументально-декоративный цикл "Времена года", созданный Дмитрием Стеллецким в «фирменном» древнерусском стиле для фабриканта Цетлина в конце 1910х – начале 1920х годов и неоднократно им выставлявшийся, в том числе, на выставке художников Мира Искусства в 1921 году (эстимейт £100,000-150,000). Эскизы к этим работам находятся в музее русского искусства в Рамат Гане, Израиль, из коллекции Цетлина.

К работам классиков русского авангарда относится еще один топ-лот коллекции - эскиз плаката Родченко к легендарному фильму Эйзенштейна "Броненосец Потемкин" (эстимейт £110,000-150,000). Не прошедший политическую цензуру в силу отсутствия революционного пафоса и так и не пошедший в тираж, он экспонировался в 1926 году на Второй выставке киноплаката наряду с шедеврами графики тех лет и был признан критиками лучшим из родченковских плакатов к знаменитому фильму.

Часть II: Послевоенное и Современное Русское Искусство.

Изюминкой современной части аукциона, посвященной искусству 1960-80-х годов, безусловно, станет продажа работ из замечательной коллекции Александра Глезера, одного из самых известных собирателей советского неофициального искусства. Вещи из его коллекции, а также большая подборка произведений Василия Ситникова, Оскара Рабина, Владимира Немухина и многих других деятелей андеграундного искусства, начиная с представленной в полном составе Лианозовской группы и заканчивая ленинградскими "новыми художниками" и Тимуром Новиковым позволяет аукционному дому MacDougall предложить на первые в его истории специализированные торги современного искусства одну из самых представительных и исчерпывающих коллекций.

На своих прошлых ноябрьских торгах аукционный дом MacDougall уже предлагал вниманию покупателей коллекцию современного искусства и поставил абсолютный рекорд цен на работы Оскара Рабина, продав «Скрипку на кладбище» за £167.500 ($330.000). В этот раз подборка Рабина значительно шире и включает пять произведений преимущественно раннего периода творчества художника.

Топ-лотами в этом разделе обещают стать внушительных размеров символический шедевр Олега Целкова «Пять лиц» (эстимейт £170,000-220,000), созданный в 1980 году и ставший знаменательным как в творчестве самого художника, так и в искусстве советского второго авангарда, и одна из самых знаменитых композиций мэтра отечественного ассамбляжа Евгения Рухина «Мышеловка» (эстимейт £30,000-40,000). Особого внимания также заслуживают редчайшая ранняя работа Бориса Свешникова «Магическая прогулка», натюрморты Вейсберга и Краснопевцева.

Новинкой торгов станет серьезный раздел бронзы и скульптурных объектов, включающий работы Александра Нея, Леонида Сокова, Леонида Пурыгина, Михаила Шемякина и других широко известных как в России, так и на Западе мастеров советского «неофициального искусства».

Екатерина МакДугалл,

Директор

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Елена Шаповал,

киевский представитель:

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