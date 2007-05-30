К Международному дню защиты детей в театре им. Леси Украинки пройдет спектакль современного балета «Кармен STREET»

1 июня к Международному дню защиты детей на сцене Театра русской драмы им. Леси Украинки состоится спектакль современного балета «Дитя улицы» («Кармен STREET»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила заслуженная артистка Украины, обладательница приза «Звезда Голливуда», известный балетмейстер Алла РУБИНА.

Постановка и авторство балета «Кармен STREET» принадлежат А.РУБИНОЙ, репетитором-балетмейстером стал заслуженный артист Украины Евгений КАЙГОРОДОВ.

По словам А.РУБИНОЙ, уникальность балетного спектакля заключается в синтезе хореографических жанров и оригинальности оформления, а также в его социальной значимости. В спектакле остро поднимается проблема социального неравенства. Как рассказала балетмейстер, в своей постановке она столкнула две параллельные прослойки общества - беспризорных и социально обеспеченных.

Постановщики спектакля ставят себе целью привлечь внимание молодежи нашей страны к проблеме расслоения общества и общечеловеческих ценностей.

В спектакле задействованы 60 участников – школьники и студенты культурного центра «Кияночка».

Руководитель «Кияночки» Дмитрий КАЙГОРОДОВ подчеркивает, что хотя участники спектакля достаточно молоды (самой молодой участнице балета 7 лет), они вполне профессионально воспроизводят характер своих героев.

Спектакль на одно действие будет идти в 12.00 и в 19.00. Первая часть – концерт воспитанников культурного центра «Кияночка», вторая часть – балет «Кармен STREET».

Билеты стоят от 20 до 50 гривен. Дневной сеанс малообеспеченные смогут посетить бесплатно.