Общественный суд Украины заявляет о незаконном отчуждении имущества ОАО “Меридиан”

Общественный суд Украины (ОСУ) заявляет о незаконном отчуждении объектов социального назначения киевского ОАО “Меридиан” им.Королева. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель ОСУ – общественный судья Ярослав МИСЯЦЬ.

Согласно его информации, председатель профсоюза и коллектив ОАО “Меридиан” обратились к ОСУ с просьбой защитить имущество предприятия от рейдерской атаки. “Работники предприятия заявили, что они были лишены возможности пользоваться объектами социального назначения, построенными их собственными руками. Среди объектов, которые были отчуждены у ОАО “Меридиан” - дворец культуры им. Королева в Киеве, комбинат питания, базы отдыха “Рось” и “Десна”, молодежный лагерь “Космос”, - сообщил Я.МИСЯЦЬ.

По его совам, “незаконное отчуждение объектов социального назначение произошло вследствие приказа Министерства машиностроения, военно-промышленного комплекса и конверсии (расформировано в 1997 году, правопреемником Минмашпрома является Министерство промышленной политики Украины - УНИАН) и Фонда госимущества Украины о создании на базе ОАО “Меридиан” ОАО “СПК “Меридиан”, которому были переданы все объекты социального назначения, принадлежащие ОАО “Меридиан”.

Я.МИСЯЦЬ сообщил, что “на сегодняшний день, по данным ОСУ, ОАО “СПК “Меридиан” уже не является владельцем объектов недвижимости ОАО “Меридиан”. Акции “СПК “Меридиан” были отчуждены по рейдерской схеме и установить их фактического хозяина пока не удалось”, - заявил Я.МИСЯЦЬ.

Вместе с тем, по его данным, хранителем акций является АБ “Укргазбанк”.

ОСУ намерен в течение месяца выянить, кто является владельцем акций ОАО “СПК “Меридиан”, которые по его словам, де-юре принадлежат трудовому колектинву ОАО “Меридиан”.

“Мы будем работать над тем, чтобы возвратить объекты социального назначения работникам ОАО “Меридиан”, - подытожил Я.МИСЯЦЬ.

Справка УНИАН. ОАО "Меридиан" им. С.П.Королева создано в 1953 году. Основным направление деятельности предприятия является - разработка и производство метрологической радиоизмерительной аппаратуры, которая используется для метрологического обеспечения и комплектования радио и электромеханических систем. Электронное оборудование, разработанное и поизведенное предприятием, используются в космической технике.