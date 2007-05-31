Женцины - народные депутаты считают, что семейной политикой в Украине должен заниматься не министр, а минимум вице-премьер.

Об этом заявила сегодня в УНИАН народный депутат пятого созыва Ксения ЛЯПИНА во время пресс-конференции на тему: “Права детей в Украине. Охрана материнства и детства”.

“Хочу сказать, что, имея Министерство семьи, молодежи и спорта, мы имеем много спорта профессионального и вовсе не имеем внимания собственно к семье, потому что это совершенно другая тема. Да, нам нужны спортивные площадки, спортивный отдых, но, во-первых, нужна политика, касающаяся семьи. А это совершенно другая политика, чем политика профессионального спорта. Я убеждена, что если мы хотим иметь настоящую, нормальную политику, касающуюся семьи, то должны ее поднять на уровень как минимум гуманитарного вице-премьера, а не на уровень комитета или министерства, которое будет маргинализировано в каком-то своем узком кругу”, - сказала К.ЛЯПИНА.

Она также подчеркнула, что это должна быть «кросс»-политика, которая должна отображаться в финансовой политике, трудовой политике и политике информатизационной, то есть популяризации семьи. «Как только мы эти три составляющие соединим на высоком уровне, мы сможем сказать, что Украина сделает серьезный шаг, чтобы стать европейской страной в смысле понимания значения ребенка и семьи”, - отметила народный депутат.

По словам К.ЛЯПИНОЙ, сегодня в Украине проблема низкой рождаемости детей имеет два главных аспекта. Первый – это здоровье нации, в частности, из-за последствий Чернобыльской катастрофы наблюдается тенденция, когда все больше молодых женщин не могут иметь детей. Второй – экономический аспект и неуверенность в будущем, что приводит к всё более поздним родам, что в свою очередь уменьшает возможность родить больше детей. Кроме этого, отметила народный депутат, есть еще третий аспект – социальный, то есть сейчас считается, что если женщина родила ребенка, то она должна отказаться от своего дела, бизнеса. По мнению К.ЛЯПИНОЙ, в этом плане государство должно способствовать преодолению этого стереотипа.

Отдельно она остановилась на проблемах детей, лишенных родительской заботы. К.ЛЯПИНА убеждена, что одним из основных путей решения проблемы детей-сирот является популяризация усыновления. “Человек, который имеет средний и больше достаток, должен понимать, не только нужно купить “Бентли”, а обязательно усыновить детей”, - отметила она. Кроме того, государство должно усовершенствовать процедуру усыновления, сделать ее прозрачной и понятной, а к тому же обеспечить всех желающих вполне доступной информацией, для чего должны быть составлены реестры детей, которые нуждаются в защите, и реестры людей, которые могут и хотят их усыновить.

В свою очередь, присутствовавшие на пресс-конференции народный депутат Ольга ГЕРАСИМЬЮК отметила, что государство должно больше внимания уделять финансированию и созданию домов семейного типа. Она рассказала, что 45 млн. грн., то есть 60% средств, предусмотренных в госбюджете-2006 на финансирование социально-незащищенных детей, не были использованы. Кроме того, 4,5 млн. грн. средств, которые были выделены Министерству семьи, молодежи и спорта, по ее данным, также не были использованы.

Народный депутат Лилия ГРИГОРОВИЧ отметила, что для стимулирования рождаемости необходимо материально поощрять женщин не только к рождению первого ребенка, но и к рождению второго и третьего. Для этого предлагается рассмотреть предложение при рождении второго ребенка выплачивать помощь уже не 8 тыс. грн, а 15 тыс. грн, при рождении третьего – 25 тыс. грн.