В Украине в рамках проекта «Клич друзів - граймо разом!» в этом году будут построены 15 детских спортплощадок

В рамках совместного проекта благотворительной организации «Фонд братьев Кличко» и компании «Кока-кола Украина» - «Клич друзів - граймо разом!» в 2007 году в различных регионах Украины будут построены 15 детских спортивных площадок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления благотворительной организации «Фонд братьев Кличко» Виталий КЛИЧКО.

Он рассказал, что в 2007 году организаторы объявили уникальный всеукраинский конкурс и отобрали места для установки будущих детских площадок на основании писем со всей Украины.

По его словам, конкурс продолжался с 1 апреля по 15 мая 2007 года. Всего было получено около 600 заявлений. Процесс рассмотрения и отбора заявлений проходил в несколько этапов, в результате чего были отобраны 15 заявлений на установку детских спортивных площадок по всей территории Украины.

В частности, детские спортплощадки появятся в г. Переяслав-Хмельницкий (Киевская обл.); г. Новоград-Волынский (Житомирская обл.); г. Житомир; пгт. Брацлав (Винницкая обл., Немировский р-н); с. Ладыжинка (Черкасская обл., Уманский р-н); г. Лубны (Полтавская обл.); г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.); г. Запорожье; г. Харцызск (Донецкая обл.); г. Северодонецк (Луганская обл.); г. Чугуев (Харьковская обл.); г. Симферополь, г. Красноперекопск (АРК); г. Радехов (Львовская обл.) и с. Ясень (Ивано-Франковская обл., Рожнятовский р-н).

“Первая площадка будет установлена уже в июне в. Запорожье. Во время торжественного открытия будут проведены спортивные соревнования между детворой города и вручение призов”, - заверил В.КЛИЧКО.

Он также рассказал, что на протяжении 2005-2006 годов в рамках Проекта «Клич друзів - граймо разом!» в Киеве, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Одессе и Львове было построено и открыто 35 детских спортивных площадок придомового формата. Общая площадь одной площадки составляет около 200 кв. м., они полностью отвечают всем современным экологическим требованиям, правилам безопасности и выделяются стильным, ярким дизайном. Юные любители спорта могут не только воспользоваться стандартным снаряжением спортивной площадки (как то тренажеры, гимнастические комплексы), но и поиграть в баскетбол или настольный теннис.

“Все мы стремимся, чтобы наши дети росли здоровыми, сильными и гармонично развитыми. Мы хотим, чтобы каждый ребенок имел возможность сделать шаг к здоровой жизни непосредственно с детской площадки, ведь улица предлагает курение, алкоголь, криминал”, - отметил В.КЛИЧКО и поблагодарил компанию “Кока-кола Украина” за активную поддержку этой инициативы.

По его словам, проект «Клич друзів - граймо разом!» начался в 2005 году и имеет целью снижение уровня ослабленности здоровья и заболеваемости среди молодежи, а также возвращение традиции здорового образа жизни и создание условий для общего семейного досуга путем создания сети детских спортивных площадок по всей Украине.

На пресс-конференции отмечалось, что основными критериями отбора заявлений были такие: наличие коллективного письма (не менее чем от 20 детей) с обоснованием необходимости сооружения площадки и описанием места размещения; наличие письма-разрешения от райгосадминистрации (ЖЭКа) на размещение; фото места.

***“Фонд братьев Кличко” - всеукраинская благотворительная организация, основанная в 2003 году Виталием и Владимиром КЛИЧКО. Миссия организации - создание надлежащих условий для гармоничного развития молодого поколения Украины. Главная цель деятельности - разработка и внедрение социальных проектов, поиск дополнительных средств на их финансирование и развитие партнерского сотрудничества для выполнения миссии организации. При этом основными направлениями деятельности являются: популяризация здорового образа жизни; борьба с социальными болезнями украинской молодежи, прежде всего, с наркоманией и СПИДом; социальная поддержка детей, которые нуждаются в помощи; поддержка талантливой молодежи.