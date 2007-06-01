MusicРадіо проводит акцию «Спасем жизнь еще одному ребенку»

1 июня, в День защиты детей, сотрудники радиостанции MusicРадіо перечислят свою заработную плату за один день в помощь детям, находящимся на лечении в центре детской гематологии и трансплантации костного мозга больнице ОХМАТДЕТ.

Акция «Спасем жизнь еще одному ребенку» является открытой, каждый желающий может присоединиться к ней уже сейчас.

По данным официальной статистики, ежегодно в Украине диагноз «злокачественное заболевание крови» ставят 600 детям. Лейкемия излечима, но полное лечение очень продолжительно и стоит более 80 000 гривен на одного ребенка. В Украине работает одно отделение ОХМАТДЕТ, в котором от детского рака крови лечат бесплатно. Деньги, которые MusicРадіо рассчитывает собрать в рамках акции, будут перечислены в Международный благотворительный фонд «Против детской лейкемии» уже на следующий день, 2 июня.

Акция «Спасем жизнь еще одному ребенку» является открытой – любой желающий помочь больным детям может присоединиться к ней в любой момент. Для этого необходимо оставить заявку на сайте www.musicradio.kiev.ua, получить реквизиты Фонда и перечислить на его счет свою зарплату за один рабочий день любым удобным способом.

По словам директора радиостанции MusicРадіо Сони Геляс, организаторы акции не ставят перед собой задач собрать какую-то определенную сумму. «Мы регулярно проводим благотворительные марафоны в день защиты детей, и по опыту знаем, что онкологическим больницам пригодятся любые деньги. Зарплата за 1 день – это совсем немного для каждого из нас, а для ОХМАТДЕТ она может означать спасение еще одной маленькой жизни».

Напомним, радиостанция MusicРадіо проводит благотворительный марафон в поддержку детской онкологической больницы третий год. Ранее марафон проходил при помощи SMS, весь день в эфир радиостанции приходили звездные гости, которые призывали слушателей участвовать в акции. В рамках первого марафона MusicРадіо удалось собрать 11 тысяч гривен, второго – 20 255 гривен. За эти деньги были приобретены медикаменты химиотерапии для тяжело больных детей.