Компания «Воля» планирует в 2008 году завершить переход на цифровую технологию кабельного телевидения в Киеве

Компания «Воля» планирует до лета 2008 года завершить переход на цифровую технологию предоставления услуг кабельного телевидения в Киеве.

Об этом сообщил президент компании Сергей БОЙКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной пятилетию компании.

По его словам, подготовительный этап перевода отдельных районов столицы на цифровой формат предоставления услуг кабельного телевидения уже близится к концу. Первыми в течение двух-трех летних месяцев текущего года на цифровое кабельное телевидение перейдут наиболее подготовленные районы (Оболонь, Харьковский массив и Троещина), где уже сейчас остался незначительный процент абонентов со старой, аналоговой технологией; а начиная с сентября – остальные районы.

При этом он отметил, что на сегодняшний день около 20% клиентов компании уже перешли на цифровое кабельное телевидение.

По словам С.БОЙКО, основным приоритетом и задачей на следующие 5 лет компания считает повышение уровня стандартов обслуживания клиентов – внедрение новых сервисов и дополнительных удобств, дальнейшую реконструкцию и расширение возможностей телекоммуникационной сети. Такая политика является основным и долгосрочным преимуществом «Воли», поэтому компания вкладывает существенные средства в развитие этого направления, сказал он.

Также глава компании отметил, что к концу 2007 года компания вплотную приступит к реализации проектов по интерактивному телевидению. Первым шагом на пути создания интерактивного телевидения станет услуга "Видео на заказ" – своеобразный виртуальный кинотеатр со своим расписанием, «билеты» на который пользователи цифрового ТВ смогут заказывать с помощью Интернета и телефона.

В 2007 году «Воля» планирует инвестировать в развитие компании 23 млн. долл.

Справка УНИАН. Компания «Воля» – ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, предоставляющий доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернета - до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Широкий выбор различных планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст, более 100 телеканалов в самом полном плане подписки.