1 июня компании ВОЛЯ исполняется 5 лет

Сегодня Компания ВОЛЯ отмечает свой 5-летний юбилей. 5 лет назад. 1 июня 2002 года, был утвержден Корпоративный кодекс компании, и эта дата стала официальным Днем рождения ВОЛИ. На протяжении всего этого времени команда профессионалов, которая на сегодня насчитывает уже около 2000 сотрудников, выполняла миссию компании: открывать мир нашим клиентам, оказывая высокопрофессиональные, инновационные телекоммуникационные услуги.

Пять лет — солидный возраст для компании, работающей на динамично развивающемся рынке предоставления телекоммуникационных услуг. За это время компания прошла большой путь и достигла впечатляющих результатов.

В 2002 году, с самого начала своей деятельности, компания заявила о себе как о лидере, став пионером во внедрении цифрового формата кабельного телевидения в Восточной Европе и странах СНГ. Кроме того, в том же 2002 году компания создала первый в Украине среди телекоммуникационных провайдеров call-центр для оперативного информирования своих абонентов, который с ростом абонентской базы постоянно увеличивает штат своих сотрудников, и, в частности, только за последние полгода увеличился почти в два раза.

Оценив в конце 2002 года перспективность рынка доступа в Интернет, ВОЛЯ начала развивать широкополосный доступ, основываясь на уникальных технологиях – на сегодняшний день ВОЛЯ единственный оператор на территории Европы, который предоставляет услугу широкополосного доступа в Интернет по протоколу DOCSIS 2.0. Большинство из операторов до сих пор используют DOCSIS 1.0.

ВОЛЯ – один из крупнейших кабельных операторов Европы, компания входит в десятку мировых провайдеров имеющих единую современную телекоммуникационную сеть. Услугами компании пользуются уже более 600 000 киевских семей, которым ВОЛЯ предлагает кабельное телевидение, высококачественное современное цифровое телевидение и высокоскоростной Интернет. Сегодня фактически четверть миллиона киевлян могут выбирать из более, чем ста ТВ-программ благодаря услуге цифрового телевидения Воля Преміум ТВ, а каждая 10-я киевская семья пользуется услугой высокоскоростного доступа в Интернет Воля Бродбенд.

Успешные результаты пятилетнего труда стали возможными, в первую очередь, благодаря доверию наших клиентов и работе сплоченного, дружного коллектива, чей труд вывел ВОЛЮ на лидерские позиции в своей отрасли. Постоянное повышение стандартов качества обслуживания, прозрачность и соответствие нормам закона всех рабочих процессов, самая современная техническая база и использование новейших технологий, четкое документирование и слаженная работа — основные принципы, которыми руководствуется компания при ведении бизнеса.

Это позволило обеспечить для наших клиентов:

- Удобство и простоту в получении услуг – появилась возможность за считанные часы подписаться и получить две самые востребованные на сегодня в мире услуги – высокоскоростной Интернет и высококачественное современное цифровое телевидение.

- Разнообразие и выбор – возможность самостоятельно выбирать из большого количества пакетов телепрограмм, формировать свою комбинацию пакетов цифрового телевидения, а в каждом из пакетов – создавать свой фаворитный список и смотреть полюбившиеся каналы. В дополнение к этому – разнообразие тарифных планов Интернет, которые отвечают финансовым возможностям каждого клиента.

- Надежность и качество услуг, соответствующих самым высоким международным техническим нормам.

- Стабильность полученных услуг. Принципы, заложенные в основу ведения бизнеса, обеспечивают стабильность и постоянное развитие компании и предоставляемых нами услуг.

Программы, направленные на повышения качества обслуживания и повышение удобства для наших клиентов:

В 2005 году компания первой в Украине запустила специальный функционал – Персональный сайт абонента – для того чтобы предоставить возможность своим клиентам самостоятельного управлять потреблением цифровых услуг.

В 2006 году была запущена программа «Навстречу абоненту», цель которой оперативно реагировать на запросы клиентов, внедрять предложения и эффективно информировать обо всех улучшениях и действиях, направленных на достижение поставленных целей.

В рамках этой программы:

Модернизирован и расширен Call-центр компании. За последние полгода штат колл-центра был увеличен вдвое. Была в два раза увеличена пропускная способность входящих линий. На сегодняшний день в, так называемой, первой линии дистанционного обслуживания абонентов работают около 300 операторов.

Модернизированы старые и построены новые контакт-центры. В 2007 году число контакт-центров уже достигло восьми. Всего с абонентами работают около 100 консультантов, с 9:00 до 21:00 без выходных. Планируется построить контакт-центры в каждом районе Киева.

Защита Интернет-пользователей. Заботясь о своих клиентах, компания ВОЛЯ стала первой и единственной компанией в Украине, внедрившей автоматизированную систему предотвращения вторжений (3Com TippingPoint UnityOne), которая обеспечивает постоянную защиту каждого абонента услуги «Воля Бродбенд» от угроз со стороны Интернет, таких как вирусы, черви, троянские и шпионские программы. С момента внедрения объем «бесполезного» трафика сократился в среднем на 30% для каждого абонента.

В мае 2007 года после тестирования был запущен сервис «Спамоборона» — серверное приложение для фильтрации спама, которое интегрируется с существующей почтовой системой. Таким образом, абоненты компании ВОЛЯ обеспечены максимально эффективными инструментами защиты для работы в Интернете.

Автоматизированные системы обслуживания

Компаниями ВОЛЯ совместно с электронной системой платежей Portmone.com разработала специальную Интернет-линию для абонентов ВОЛИ, которые получили возможность оплачивать свои счета в on-line режиме с помощью банковской карточки, даже если Интернет по каким-либо причинам временно отключен.

Постоянно разрабатывается новый функционал для Персонального сайта абонента, с целью повышения удобства управления потреблением услуг.

Наши клиенты получили следующие возможности: просмотр остатка денежных средств на своем лицевом счету, а так же истории оплаты и начислений по каждому из сервисов: Цифровое ТВ, Интернет, голосовая связь, временная приостановка либо активация пользования услугами, переход на другие плана подписки или тарифные планы, самостоятельное формирование счетов по оплате услуг и пополнение своего счета на необходимую абоненту сумму, и другие.

В октябре 2006 года был запущен дополнительный сервис по самостоятельному интерактивному управлению своей услугой на базе IVR (Interactive Voice Response) с использованием телефонной связи. Это дополнительное удобство для тех абонентов, которые пока не имеют доступа к Интернет. Сервис позволяет абонентам самостоятельно управлять потреблением своих услуг, аналогично персональному сайту абонента.

В 2006 году – компания ВОЛЯ открыла самый большой дата-центр в Украине, темпы роста которого самые высокие в стране. В линейке тарифных планов дата-центра присутствуют тарифные планы от 199 грн. В 2007 году был запущен уникальный для Украины тарифный план «Эксперт», в котором клиент дата-центра ВОЛЯ получает современный мощный сервер на базе процессоров AMD Opteron Dual Core или Intel Core 2 Duo, включенный неограниченный исходящий зарубежный трафик. Украинский трафик, как и на остальных тарифных планах Дата-центра ВОЛЯ, является неограниченным.

Для обеспечения наилучших условий для своих клиентов, дата-центр разрабатывает совместные проекты с крупнейшими инженерно-техническими компаниями, в частности, в 2007 году было запущено несколько проектов: с компанией контекстной рекламы «Бегун» и компанией Entry.

В начале мая 2007 года компания ВОЛЯ преодолела гигабитный рубеж включения в украинскую сеть обмена Интернет трафиком UA-IX, расширив свой канал в два раза. На данный момент внешние каналы компании ВОЛЯ составляют — 1,3 Гбит/c, каналы подключения к UA-IX — 2 Гбит/с, что является абсолютным рекордом по Украине. Постоянное увеличение пропускной способности каналов позволяет нам предоставлять своим абонентам все более быстрый Интернет. Компания ВОЛЯ, заботясь о своих абонентах, постоянно улучшает и модернизирует свои сети, удовлетворяя все растущие запросы пользователей.

Развитие цифровых услуг в Алчевске, Львове, Черновцах, где компания обслуживает десятки тысяч абонентов, идет быстрыми темпами. В 2005-2006 гг услуга высокоскоростного доступа в Интернет была запущена во Львове и в Алчевске, в 2007 – в Черновцах.

Одна из задач, которые поставила перед собой компания ВОЛЯ — сформировать в Украине деловую среду, главными принципами которой является открытость, безупречная репутация и социальная ответственность. Бизнес не может развиваться отдельно от общества, а развитие общества невозможно без качественного образования по применением наиболее современных информационных технологий. Для компании ВОЛЯ социальная ответственность – это соблюдение принципов деловой этики, развитие социальных проектов:

Одним из наиболее масштабных проектов является предоставление услуг аналогового кабельного телевидения по специальному тарифу социально незащищенным категориям населения (около 40000 киевлян).

Наряду с такими масштабными проектами – уделялось внимание и многим другим вопросам:

1. В начале 2004 года компания начала сотрудничество с Киевским политехническим институтом. Украинский рынок телекоммуникационных технологий остро нуждается в новых специалистах, и новый проект поспособствует заполнению этой ниши.

2. В конце 2005 года компания начала сотрудничество с другим высшим учреждением – Киевским университетом культуры и искусств. Студентов ознакомили с практикой использования социальных технологий в работе с общественностью, потребителями, государственными и муниципальными структурами. Кроме того, проводились практические занятия на тему использования PR-инструментов в работе с общественностью.

3. В 2006 году был подписан договор о сотрудничестве с Киево-Могилянской бизнес-школой (kmbs) – одной из наиболее успешных украинских бизнес-школ. Высокоскоростной Интернет «Воля Бродбенд» и цифровое телевидение «Воля Преміум ТВ» помогут усовершенствовать в kmbs такие современные услуги, как удаленное обучение, электронные библиотеки, видеоконференции и, в конечном итоге, сделать обучение в kmbs еще более качественным, интерактивным и современным.

4. С 2005 года начал действовать проект «Информатизация школ Киевского региона». Кроме передачи компьютеров, за это время ВОЛЯ предоставила 25 киевским школам доступ к Интернету сетями кабельного телевидения. Таким образом, тысячи школьников имеют ныне доступ к лучшим образовательным ресурсам, а также к развивающим программам и мировым библиотекам.

5. Летом 2006 года компания ВОЛЯ, продолжая принимать активное участие в социальных и благотворительных проектах города, стала спонсором ежегодно проводимого праздника – пикника в честь Дня независимости Америки, проводимой Американского торговой палатой. Все деньги, вырученные за входные билеты и развлечения, были перечислены в Международный благотворительный фонд USAN, который занимается поддержкой украинских детских домов и медицинской поддержкой детей с онкологическими заболеваниями.

6. Многие акции ВОЛИ долгосрочные, в их число входит совместный с Ассоциацией инвалидов-компьютерщиков проект «Центр дистанционного обучения для инвалидов». Сотрудничество предполагает не только поддержку компанией концепции «Интернет без границ для инвалидов», но и полное финансирование создания Центра. Благодаря этому обучение проходит в комфортных и приспособленных для инвалидов условиях.

7. Осенью 2006 года компания ВОЛЯ присоединилась к международной инициативе и стала подписантом Глобального договора, который был инициированный представительством ООН в Украине.

8. В том же году компания стала спонсором молодежных проектов «Турнир дебатов: Украина глазами молодежи» и «Юн-Пресс Печерска».

9. В канун Рождества наша компания сделала подарок киевской Ассоциации родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, подключив их к сети Интернет. Мы считаем, что детям с физическими отклонениями такие высококачественные услуги, как Интернет и цифровое телевидение необходимы даже больше, чем обычным людям.

10. В активе у ВОЛИ есть не только социальные проекты образовательной направленности:

На протяжении 2006-2007 года компания стала спонсором международных соревнований спортивного бального танца. Мы убеждены, что подобные мероприятия приводят к повышению международного имиджа Украины, популяризации этого прекрасного и молодого вида спорта, укрепление творческих отношений и обмену опытом между странами в сфере танцевального спорта, гармоничному воспитанию подрастающего поколения, которое в будущем станет движущим фактором культурного, социального, экономического и спортивного развития нашей страны.

В конце 2006 года ВОЛЯ присоединилась к широкомасштабной акции «Врятуй нове життя», цель которой – поддержка новорожденных, нуждающихся в интенсивной терапии. На средства, собранные во время акции, было закуплено необходимое оборудование для реанимационных мест в отделениях интенсивной терапии и недоношенных детей при Киевском областном центре охраны здоровья матери и ребенка

Понимая, что в нелегкое время социально-экономической нестабильности и частых кризисных явлений во многих жизненно-важных сферах особенно страдают наименее защищенные слои населения, среди которых прежде всего дети-сироты, компания приняла активное участие в социально-образовательном проекте «Шлях дітей», проводимом совместно с организацией AISEС. Цель проекта — воспитание социальных навыков у детей из школ-интернатов и усиление их мотивации к саморазвитию и повышению самооценки.

ПЛАНЫ:

К концу 2007 года компания вплотную приступит к реализации проектов по интерактивному телевидению. Первым шагом на пути создания интерактивного телевидения станет услуга – видео по запросу – своеобразный виртуальный кинотеатр со своим расписанием, «билеты» на который пользователи цифрового ТВ смогут заказывать с помощью Интернета и телефона.

В 2008 году компания планирует завершить переход на цифровую технологию предоставления услуги кабельного телевидения. Подготовительный этап перевода отдельных районов на цифровой формат предоставления услуги кабельного телевидения уже близится к концу. Первыми, в течение двух-трех летних месяцев текущего года, на цифровое кабельное телевидение перейдут наиболее подготовленные районы, где уже сейчас остался незначительный процент абонентов со старой аналоговой технологией; начиная с сентября – остальные районы.

Основным приоритетом и задачей на следующие 5 лет компания ставит перед собой повышение уровня стандартов обслуживания клиентов – внедрение новых сервисов и дополнительных удобств, дальнейшая реконструкция и расширение возможностей телекоммуникационной сети. Такая политика является основным и долгосрочным преимуществом ВОЛИ, поэтому компания вкладывает существенные средства в развитие этого направления.

Коллектив компании благодарит клиентов за доверие и за высокую оценку предлагаемых услуг. Мы гарантируем, что и в дальнейшем будем постоянно повышать качество услуг и разрабатывать новые сервисы, делая наше предложение еще более привлекательным для наших клиентов.

Компания ВОЛЯ благодарит своих партнеров за многолетнее успешное сотрудничество, в результате которого наши абоненты получили доступ к лучшим мировым телеканалам:

- ThorSat ("ИНТЕР+"; "РТР–Планета"; “РТР–Планета; "Первый канал. Всемирная сеть"; "Enter"; "Enter–Фильм"; "Fashion–TV"; "TVCI")

- Discovery Communications Europe Limited (Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Civilisation, Travel and Living)

- Viasat World LTD (Viasat History, Viasat Explorer, TV1000, TV1000-Русское кино)

- Zonemedia (Zone Reality, Extreme Sports Channel, Zone Club)

- Sparrowhawk Media Group (Hallmark)

- Агентство Класс (National Geographic, Jetix, Euronews, Eurosport)

- Travel Channel

- The MGM Channel

- Mezzo

- Turner Broadcasting System (Cartoon Network, CNN, TCM)

- Поверхность ТВ (Спорт 1, Спорт 2, Планета Спорт – Украина, AC Milan, Real Madrid, Manchester United TV, Chelsea TV)

С уважением,

Наталья Баш Начальник отдела PR

Компании ВОЛЯ

info@volia.com