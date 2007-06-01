Всемирно известный детский хор «Щедрик» презентовал свой первый национальный диск

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН при поддержке Первой Национальной сети супермаркетов металла УГМК был презентован Первый национальный диск всемирно известного Киевского детского хора «Щедрик».

Диск состоит из 12 произведений украинских композиторов - М.Леонтовича, Н.Лысенко, П.Козицкого, А.Кошица, а также современных авторов В.ЗУБИЦКОГО и Р.СУРЖИ. «Именно поэтому альбом назвали национальным», - отметила художественный руководитель и главный дирижер хора «Щедрик» Марианна САБЛИНА.

Диск является своеобразным итогом к завершению филармонических концертов по городам Украины, которые хор «Щедрик» начал в этом году. Эти концерты были платными, потому М.САБЛИНА называет их «не очень обычным явлением в Украине. Она также добавила, что не помнит, чтобы детский коллектив давал платные филармонические концерты и собирал полные залы. “Потому мы очень счастливы, и это для нас большой приятный опыт. Этот диск является логическим завершением этого тура”, - отметила руководитель хора.

Участниками пресс-конференции стали также некоторые юные артистки хора. Одна из них отметила, что «изюминой диска является композиция «Аллилуйя» украинского композитора Романа СУРЖИ”. “Это произведение стало лучшей мировой премьерой на Международном конкурсе в Ватикане”, - с гордостью рассказала юная артистка Ольга.

Уже на протяжении двух лет генеральным партнером детского хора «Щедрик» выступает Первая Национальная сеть супермаркетов металла УГМК.

Директор по развитию и корпоративному управлению компаний УГМК Людмила ТКАЧ выразила большое удовлетворение, что именно они имеют честь содействовать развитию хора «Щедрик». Также Л.ТКАЧ отметила, что они ставят своей задачей сделать хор известным во всех регионах Украины, потому что когда УГМК познакомилась с «Щедриком», то была очень удивлена, что «такой коллектив, который имеет большой спрос за рубежом, почти не известен в Украине».

Хор «Щедрик» основан в 1971 году выдающимся мастером хорового искусства Ириной САБЛИНОЙ. Сегодня в составе хора более 100 детей разного возраста, которые учатся в соответствующих возрастных группах. Около 50 исполнителей входят в концертный состав «Щедрика».

Начиная с 2004 года художественным руководителем и главным дирижером хора «Щедрик» есть М.САБЛИНА.

В репертуаре хора – музыка ренессанса, барокко, классика, современная музыка, обработки песен народов мира. Все произведения исполняются на языках оригинала.

Овации в после пения «Щедрика» звучали многократно в самых престижных залах мира: Колонном зале им. Н.Лысенко Национальной филармонии Украины, Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского, Mozarteum Зальцбурга, Beethhvenhalle Бонна, Roy Thomson Торонто и других.

«Щедрик» – лауреат и обладатель Гран-при таких международных конкурсов, как Kathaumixw (Канада), America Fest (США), XXXVI Международный фестиваль хорового пения в Мендзездрое (Польша), Musica Sacra а Roma (Италия).

Креативную поддержку оказывает социально-инжиниринговое агентство «Гайдайком».