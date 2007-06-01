За последние три года количество детей-сирот в Украине выросло втрое - ВОО “Общество равных возможностей”

На протяжении последних трех лет количество детей-сирот, лишенных родительской заботы, которые остаются в детских домах и интернатах, выросло втрое.

Об этом сообщила на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации “Общество равных возможностей” Светлана ДЯДЧЕНКО.

По данным службы по делам несовершеннолетних, которые привела С.ДЯДЧЕНКО, прирост детей на учете, то есть разница между количеством детей, поставленных на учет, и количеством детей, которые были усыновлены, составлял в 2004 году 2000 детей, в 2005 году - 2972 ребенка, в 2006 году - 4347, в 2007 году – 6424 (из расчета данных за 1-й квартал, умноженных на 12 месяцев). “То есть, по сравнению с 2004 годом, количество детей, которые останутся в детских домах и интернатах, выросло почти в три раза”, - сообщила С.ДЯДЧЕНКО.

Она также отметила, что с каждым годом количество детей, которые поставлены на учет и которые подлежат усыновлению, растет. Так, в 2004 году было поставлено на учет 6 тыс. детей, в 2005 г. - 6500, в 2006 г. – 6916 детей. Если же данные за первый квартал 2007 года рассчитать путем интерполяции, то в 2007 году на учет будет поставлено 9304 детей.

Кроме того, сообщила С.ДЯДЧЕНКО, с увеличением рождаемости в Украине растет и количество детей, которых оставляют родители.

“Мы считаем, что причиной этого является то, что государство стимулирует рождаемость не какими-то опосредованными методами, а именно деньгами”, - сказала она.

С.ДЯДЧЕНКО отметила, что закон также предусматривает право национального усыновителя на получение денег. “То есть, мы запустили механизм того, что детей отдают в детские дома горе-мамы, которых стимулируют деньгами, и мы хотим повторно включить механизм уже в отношении национального усыновителя”, - сказала она.

В то же время С.ДЯДЧЕНКО отметила необходимость стимулирования национального усыновителя. Она считает, что нужно прекратить разговоры о существовании очереди среди отечественных усыновителей: в действительности никакой очереди нет, она существует только на бумаге у чиновников. С.ДЯДЧЕНКО убеждена, что стоит провести мощную социальную рекламную кампанию, чтобы объяснить тысячам бездетных украинских семей, что для усыновления необходимо собрать ровно столько документов, сколько и на водительские права.

Как отметила народный депутат Любовь СТАСИВ, кардинально решить проблему сиротства могла бы Государственная целевая программа развития национального усыновления детей “Каждому ребенку - собственную семью”. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде еще в марте 2005 года, а первое чтение он прошел в феврале 2006 года. Однако после того, как этот документ попал в Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, его принятие, по словам депутата, застопорилось.

“Принятие этой программы значительно улучшит ситуацию с защитой прав и интересов детей, лишенных родительской заботы, создаст предпосылки для дальнейшего развития национального усыновления в Украине, а также улучшит социальную защиту усыновленных детей и семей, которые решились их принять”, - считает Л.СТАСИВ.

Участники пресс-конференции выразили общее мнение, что для того чтобы остановить рост количества детей-сирот, власти нужно как можно быстрее вернуться к проблемам усыновления. По убеждению выступающих, тем, кто все же усыновил ребенка, государство должно помогать опосредованно. В первую очередь, это могут быть льготы при медицинском обслуживании, при получении образования, льготные путевки на отдых.