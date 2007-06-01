Общественная организация “Международный центр отцовства” инициирует учреждение в Украине праздника “День Отца”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель центра Александр МАРЧЕНКО.

По его словам, целью этой инициативы является пропаганда сознательных, ответственных и заинтересованных взаимоотношений отца со своими детьми, почитания отца, активного участия мужа в воспитательном процессе в тандеме с мамой своих детей и любви к ней.

А.МАРЧЕНКО отметил, что причина, по которой начата инициатива, заключается в кризисе мужского пола в Украине, о наличии которого все больше говорят социологи и психологи. “Международный центр отцовства” отмечает, что больше всего кризис мужского пола в Украине проявляется в кризисе мужчины как отца.

По словам А.МАРЧЕНКО, признаками такого кризиса является то, что многие мужчины склонны приуменьшать значимость своей роли как отца, многим пришлось отказаться от роли влиятельного отца, причем кое-кто это сделал по собственному желанию. Он отметил, что, бесспорно, финансовые трудности не помогают становлению полноценного отцовства, заставляя мужчин работать больше и тяжелее, в надежде на решение бытовых проблем. Алкоголизм, наркомания и сексуальный разврат также стали весомыми факторами, которые уничтожают мужчин не только физически, но и морально как родителей, отметил А.МАРЧЕНКО. Однако, по мнению руководителя центра, существуют более глубокие причины утраты значимости роли мужчины как отца, а именно: утрата взгляда в будущее, изменение приоритетов, утрата ощущения долга и преданности, утрачено ощущение себя как частицы общества.

В то же время, по словам А.МАРЧЕНКО, опыт центра свидетельствует, что, несмотря ни на что, многие мужчины, в частности украинские, ценят свою роль как отца и хотят быть хорошими родителями. “Мы не считаем, что нам и нашим детям обязательно нужен “идеальный отец”, просто мы хотим быть хорошими отцами своим детям”, – сказал А.МАРЧЕНКО.

Кратко “модель хорошего отца” центр определяет четырьмя утверждениями: хороший отец является ответственным за сохранение жизни зачатого им ребенка; хороший отец активно участвует в воспитательном процессе ребенка вместе с мамой, хороший отец несет ответственность за материальное обеспечение своей семьи, но таким образом, чтобы работа не разрушала здоровые отношения в семье; хороший отец ответственен за духовное воспитание, он передает через личный пример морально-этические нормы своим детям.

А.МАРЧЕНКО сообщил, что сейчас в 40 городах и селах проходит сбор 100 тыс. подписей под обращением к Президенту Украины в поддержку учреждения “Дня Отца”, также продолжается сотрудничество с государственными учреждениями, общественным и религиозными организациями относительно реализации этой инициативы.