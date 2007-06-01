В Киеве презентован каталог Аукционного дома «МакДугалл», посвященный предстоящему аукциону русского искусства в Лондоне

В Киеве презентован каталог Аукционного дома «МакДугалл», посвященный аукциону русского искусства, который состоится 15 июня в Лондоне.

Как сообщила на пресс-конференции-презентации директор Аукционного дома «МакДугалл» Екатерина МАКДУГАЛЛ, на июньские торги аукционный дом представит новую коллекцию из 350 лотов, которая предварительно оценена в более чем 13 млн. дол.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Е.МАКДУГАЛЛ, коллекция разделена на две тематические части, каждой из которых посвящен отдельный том каталога, и отдельные – утренние и дневные - торги.

Е.МАКДУГАЛЛ отметила, что первая часть каталога – «Аукцион Русского Искусства 19-20 веков» включает в себя классическую живопись и графику, картины мастеров Русского Зарубежья и работы русского авангарда: Крыжицкого, Серебряковой, Шагала, Поповой, Кондратенко, Сарьяна, Ланского, Васильевой, Анисфельда и др.

Вторая часть каталога – «Послевоенное и Современное Русское Искусство» посвящена искусству 1960-80-х годов, сообщила директор Аукционного дома «МакДугалл».

«Безусловно, изюминкой станет продажа работ из замечательной коллекции Александра Глезера - одного из самых известных собирателей советского неофициального искусства», - подчеркнула она.

По словам Е.МАКДУГАЛЛ, вещи из его коллекции, а также большая подборка произведений Василия Ситникова, Оскара Рабина, Владимира Немухина и многих других деятелей андеграундного искусства, начиная с представленной в полном составе Лианозовской группы и заканчивая ленинградскими "новыми художниками" и Тимуром Новиковым, позволяют аукционному дому «МакДугалл» предложить на первые в его истории специализированные торги современного искусства одну из самых представительных и исчерпывающих коллекций.

Также, отметила Е.МАКДУГАЛЛ, новинкой торгов станет серьезный раздел бронзы и скульптурных объектов, включающий работы Александра Нея, Леонида Сокова, Леонида Пурыгина, Михаила Шемякина и других широко известных как в России, так и на Западе мастеров советского «неофициального искусства».